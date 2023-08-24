«حماية الحدود الكندية» تشيد بإجراءات الفحص والتفتيش بمطار القاهرة

أشاد إريك كاميرون ممثل إدارة حماية الحدود والهجرة الكندية لمنطقة إفريقيا والشرق الأوسط، بإجراءات قبول الركاب المسافرين إلى كندا على رحلات شركة مصر للطيران، وكذلك الإجراءات الخاصة بكشف تزوير مستندات وجوازات السفر للركاب، ما كان له مردود إيجابي لزيادة عدد رحلات مصر للطيران من القاهرة إلى كندا بواقع رحلة يوميًا.

مناقشة البرامج التدريبية المشتركة في مجال تسهيلات الطيران

جاء ذلك خلال لقائه الطيار عمرو الشرقاوي رئيس سلطة الطيران المدني، حيث تم مناقشة البرامج التدريبية المشتركة في مجال تسهيلات الطيران وحماية الحدود ومنع الاتجار بالبشر.

من جانبه رحب الطيار عمرو الشرقاوي بالوفد الكندي، مؤكدًا أهمية هذا اللقاء الذي تناول سبل التعاون في مجالات التدريب والأنظمة الحديثة في الكشف، ومضاهاة مستندات السفر.

وأعرب إريك كاميرون، عن تطلعه إلى مزيد من التعاون المشترك فى مجالات تسهيلات الطيران والتدريب على إجراءات الكشف عن تزوير جوازات السفر والمستندات من خلال الاعتماد على الأنظمة التكنولوجية الحديثة.

وأثنى الجانب الكندي، على التعاون المثمر بين وزارة الطيران المدني والسلطات الكندية، خاصة في ضوء الجهود الواضحة التي تتم بدعم ورعاية الفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران المدني، لبحث مزيد من آفاق العمل المشترك لصالح الجانبين.

نهضة في مجال تطوير أنشطة الطيران المدني

وأشار الوفد الكندي إلى الجهود الواضحة التي يشهدها قطاع الطيران المدني خلال الفترة الحالية، من خلال مواصلة أعمال التطوير والتحديث في مختلف أنشطة الطيران المدني، وتزويد منظومة المطارات المصرية بأحدث النظم التكنولوجية وتحسين مستوى جودة الخدمات المقدمة، فضلًا عن تطبيق أفضل الممارسات الخاصة بتجارب السفر لجعلها أكثر سهولة ومرونة.

دورة للتعريف بالنسخة الجديدة من جواز السفر الكندي

جدير بالذكر أنه تم تنظيم دورة تدريبية عن طريق ممثل إدارة حماية الحدود والهجرة الكندية، خاصة بإجراءات الكشف عن التزوير والتعريف بالنسخة الجديدة لجواز السفر الكندي الصادر في مارس 2023، لمجموعة عمل الرحلات المتجهة إلى كندا من ممثلي شركة مصر للطيران، لتوضيح العلامات الأمنية الجديدة، التي تسهم في منع تزوير جوازات السفر الكندية وكيفية اكتشاف المستندات المزورة.