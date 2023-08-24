هالة صدقي من مهرجان القاهرة للدراما: منبهرة بسبب عظمة العلمين الجديدة 

عبّرت الفنانة هالة صدقي عن سعادتها بالمشاركة فى مهرجان القاهرة للدراما المقام على أرض العلمين الجديدة، مشيرةً إلى أنها أول من أقامت في منطقة الساحل الشمالي منذ سنوات ماضية ولم تكن المدينة كما هي اليوم ولكن كانت مجرد رمال، ولذلك فهي منبهرة بما تشاهده من تطور كبير وعظمة على أرض العلمين الجديدة.

سعيدة بمدينة العلمين الجديدة

وأضافت خلال لقائها على شاشتى الحياة ودى أم سي ضمن فى مهرجان القاهرة للدراما بمدينة العلمين الجديدة قائلًة: «أنا عمدة الساحل وأول واحدة سكنت في منطقة الساحل، كانت لسة منطقة رمل، وكنت دايما بقول لصحابي تعالوا الساحل الشمالي وسعيدة إنها نورت وكبرت وبقت تضاهي أكبر عواصم العالم، ومش بحضر أي إيفنتات خالص ولكن النهاردة فرحانة جدًا إن المهرجان بتاعنا ولكن فرحانة أكتر بمدينة العلمين الساحلية».

لم أتوقع نجاح شخصية صفصف بمسلسل جعفر العمدة

أما عن دور صفصف فى مسلسل جعفر العمدة أوضحت أنها لم تتخيل نجاح الدور بذلك الشكل حينما عرضه عليها المخرج محمد سامي: «محمد سامى قالى الدور دا هينجح، وأنا أخدت الدور عشان كنت عايزة أشتغل مع محمد سامى، ولكنى متوقعتش نجاحه الكبير».