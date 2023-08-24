مراسلة «إكسترا نيوز»: حفل شعبي من الدرجة الأولى في العلمين الجديدة الليلة

قالت ميرفت المليجي، مراسلة قناة «إكسترا نيوز»، إنَّ مهرجان العلمين يشهد الليلة حفلا شعبيا من الدرجة الأولى، ويضم الفنان «محمود الليثي، مسلم، ومحمد عدوية».

المليجي: استعدادات لدخول الجماهير حفل مهرجان الدراما

وأضافت «المليجي»، خلال حلقة برنامج «العالم علمين»، والمُذاع على شاشة قناة «إكسترا نيوز»، أنَّ الحفل استعد لاستقبال الجماهير، ويقدم الفنان أحمد عدوية بروفة بمشاركة الجمهور، مشيرة إلى أنه يوجد حفل موازي آخر للكوميديان علي قنديل وسمر طارق.

بطولة للكرة الشاطئية

وعن النشاط الرياضي، قالت إنه توجد بطولة للكرة الشاطئية يشارك فيها عدد كبير من الدول، وبطولة تجديف، مؤكدة أن الشركة المنظمة للمهرجان استغلت كل شبر في أرض العلمين لتخرج كافة الأنماط السياحية والترفيهية.

حفل الرابر العالمي «راس»

وتابعت ميرفت المليجي، أن هناك حفلا غدا للرابر العالمي راس، ومحبي موسيقى الراب وفريق شارموفرز، حيث يجري تقديم لون يخاطب الشباب، وتكمن عبقرية المهرجان في التنوع والاختلاف بين محبي الطرب و الفن الشعبي، والاستاند اب كوميدي.

وأشارت إلى أن السبت كان ختام مهرجان العلمين، ولكن بسبب الضغط الكبير من الجمهور تم مد المهرجان إلى 1 سبتمبر، وسيكون هناك حفل لفريق كاريوكي يوم السبت.