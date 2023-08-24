سوزان نجم الدين: إقامة مهرجان القاهرة للدراما في العلمين الجديدة فكرة رائعة

أعربت النجمة سوزان نجم الدين، عن سعادتها الغامرة بإقامة مهرجان الدراما بمدينة العلمين الجديدة في نسخته هذا العام، مؤكدة جمال المدينة الساحرة بوصفها وجهة سياحية عالمية.

«نجم الدين»: أتمنى لمهرجان الدراما أن يصبح «عربيا»

وأضافت «نجم الدين» خلال استضافتها على شاشتي «الحياة» و«dmc»، وتغطية خاصة لفعاليات مهرجان الدراما، أنها تهنئ القائمين على المهرجان لهذه الفكرة الرائعة بإقامة النسخة الثانية «60 سنة دراما» في العلمين، متمنية أن يصبح المهرجان عربيا وليس خاصا بالدراما المصرية فقط.

النجاح عمل جماعي في الفن

وتابعت، أنَّ هناك العديد من أعمال الدراما الرائعة يرجى تكريمها خلال المهرجان، موضحة أن العمل المتميز يتشارك فيه طاقم العمل وليس أبطال الدراما وحدهم، من إخراج وتصوير وإضاءة وغيره، وبالتالي «العمل المتكامل يستحق كل الجوائز والتكريم وأتمنى فوز الجميع بالجوائز».