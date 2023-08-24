وزير شؤون الرئاسة بجنوب أفريقيا: انضمام مصر لبريكس يعزز صوت القارة عالمياً

علق خومبودزو نتشافيني، وزير شؤون الرئاسة في جنوب أفريقيا، على انضمام مصر إلى مجموعة بريكس، مشيراً إلى أن انضمام مصر للتكتل الاقتصادي من شأنه أن يعزز صوت أفريقيا في العالم.

ونقلت وكالة «سبوتنيك» الروسية عن وزير شئون الرئاسة الجنوب أفريقي قوله إن إدراج دولتين أفريقيتين في بريكس، يظهر أهمية أفريقيا في هذا التجمع، وفي شراكات بريكس، مشدداً على أهمية الدول التي تم إدراجها، لافتاً إلى أنها تمثل القارة السمراء.

وأشاد وزير شؤون الرئاسة بانضمام مصر لتجمع بريكس، معتبراً أن انضمام مصر للتجمع يأتي تعزيزاً للصوت الأفريقي.

ضم 6 دول جديدة لتجمع بريكس منها مصر

وشهدت مدينة جوهانسبرج بجنوب أفريقيا قمة مجموعة بريكس، التي تضم في عضويتها روسيا والصين والبرازيل والهند وجنوب أفريقيا، وناقشت خلال القمة عدداً من الموضوعات كان من أهمها النظر في طلبات 23 دولة للانضمام للتجمع.

ووافق تجمع بريكس على ضم 6 دول جديدة، منها مصر والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والأرجنتين كأعضاء دائمين في التجمع.