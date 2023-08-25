مجلس جامعة الأقصر يعتمد مواعيد الكشف الطبي على الطلاب المستجدين بالكليات

اعتمد مجلس جامعة الأقصر، برئاسة الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس الجامعة، في جلسته رقم 54، مواعيد الكشف الطبي على الطلاب المستجدين بكليات الجامعة للعام الجامعي 2023/2024، على أن تكون خلال الفترة من 10 سبتمبر وحتى 21 من ذات الشهر.

قرارات مجلس جامعة الأقصر

وقرر مجلس الجامعة إعفاء طلاب حلايب وشلاتين من الرسوم الدراسية للعام الجامعي 2023/2024، كما اعتمد المجلس الخريطة الزمنية للعام الجامعي الجديد، على أن يكون موعد امتحانات الدور الثاني «دور أكتوبر» يوم الأحد 13 أكتوبر 2024.

ووافق المجلس على إنشاء مكتب التعليم المدمج بالجامعة، وعقد شراكة مع جامعتي المنيا وعين شمس، كما وافق على تعيين الدكتور عمرو أبوالعباس محمود، المدرس المساعد بقسم النساء والتوليد بكلية الطب، في وظيفة مدرس بذات القسم والكلية، كما تمت الموافقة على تعيين الدكتورة سعاد عبدالبديع عطية العفيفي في وظيفة مدرس بقسم نظم المعلومات بكلية الحاسبات والمعلومات.

وظائف بجامعة الأقصر

وصدق مجلس جامعة الأقصر على إعلان الجامعة عن حاجتها لشغل عدد من الوظائف بكلية العلوم كالتالي:

- 10 أساتذة مساعدين بأقسام «الرياضيات، الفيزياء، الكيمياء، النبات، الجيولوجيا».

- 7 مدرسين بأقسام «الرياضيات، الفيزياء، الكيمياء، النبات، الجيولوجيا».

-10 مدرسين مساعدين بأقسام «الرياضيات، الفيزياء، الكيمياء، النبات، الجيولوجيا، الحيوان».

- 10 معيدين بأقسام «الرياضيات، الفيزياء، الكيمياء، النبات، الجيولوجيا، الحيوان».