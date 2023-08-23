رئيس جامعة الأقصر: نستهدف قيد 5 آلاف طالب على الأقل بجميع الكليات

أكد الدكتور حمدى حسين، رئيس جامعة الأقصر، وعضو المجلس الأعلى للجامعات الحكومية، انتهاء كل الاستعدادات الخاصة بأعمال تنسيق الجامعات 2023، واستقبال العام الدراسي الجديد، موضحا أنه سيشهد إضافة كلية العلوم، بجانب عدد من البرامج الدراسية والتخصّصات بكلية الحاسبات والمعلومات، تتماشى مع متطلبات التحول الرقمي وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي.

تنسيق الجامعات 2023

وأوضح «حسين» لـ«الوطن»، أن الجامعة بصدد إنشاء مستشفى جامعي على مساحة 7.5 فدان، لخدمة أبناء محافظة الأقصر والمحافظات المجاورة، لافتا إلى أن تكلفة المباني به تتخطى المليار جنيه، منوها بأن الجامعة تستهدف قيد 5 آلاف طالب على الأقل بجميع الكليات.

وأوضح رئيس الجامعة، أن من الأسبوع المقبل سنبدأ استقبال الطلاب المرشحين للكليات المختلفة للتقدم بأوراقهم، عقب ورود ملفات الترشيح من مكتب التنسيق، لافتا إلى أن الجامعة تستهدف أن يكون 5 آلاف طالب وطالبة مقيدا للعام الجامعي الجديد 2023-2024، وفقا للطاقة الاستعابية الخاصة بها، ووفقا للضوابط التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي.