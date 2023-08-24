للطلاب الجدد.. الأوراق المطلوبة للتقديم في جامعة الإسكندرية

انتهت المرحلة الأولى والثانية من تنسيق الكليات 2023، وما تبعه قبول عدد كبير من الطلاب بكليات جامعة الإسكندرية تقدم «الوطن» خلال السطور التالية الأوراق المطلوبة من الطلاب الجدد في كليات جامعة الإسكندرية بالإضافة إلى الأوراق المطلوبة للكشف الطبي للتسهيل على الطلاب كافة الأمور، بحسب الإعلان الرسمي من جامعة الإسكندرية.

أوراق التقديم في كليات جامعة الإسكندرية

- استمارة كشف طبي

- بطاقة الترشيح- أصل شهادة الثانوية العامة + عدد 3 صور من شهادة الثانوية لعامة.

- أصل شهادة الميلاد المائي + عدد 3 صور من شهادة الميلاد المائية.

- عدد 3 صور من الرقم القومي.

- عدد 8 صور شخصية للطالب.

- استمارة التسجيل الإلكتروني موضح بها المستندات المرفوعة عليها.

- الموقف من التجنيد «6 أو7 جند مختومة + 2 جند» ويملي بها البيانات الخاصة بالطالب.

- مرفق بها صورة الثانوية العامة + صورة شهادة ميلاد + صورة بطاقة مدون عليها رقم تليفون للطالب.

الأوراق المطلوبة لعمل الكشف الطبي

-بطاقة ترشيح للكلية.

- استمارة كشف طبي من الكلية.

- صورة شخصية.

- صورة بطاقة للطالب.