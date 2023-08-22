نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023 في جامعة الإسكندرية.. «الصيدلة» 368 درجة

ظهرت نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023 بجامعة الإسكندرية، والتي شهدت وجود كليات في الشعبة العلمية علوم بحد أدنى 250 درجة، كما شهدت الشعبة العلمية الرياضية وجود كليات حتى 273.5 درجة على رأسها كلية الهندسة، بينما شهدت كليات الشعبة الأدبية وصولها حتى 243.5 درجة.

وترصد «الوطن» خلال السطور التالية نتيجة تنسيق كليات جامعة الإسكندرية الشعبة العلمية علوم والرياضة والأدبي خلال المرحلة الثانية التي تصدرتها كلية الطب، بحسب الحدود الدنيا لتنسيق المرحلة الأولى للشعب العلمية.

نتيجة تنسيق كليات جامعة الإسكندرية الشعبة العلمية علوم

وجاءت نتيجة تنسيق كليات جامعة الإسكندرية الشعبة العلمية العلوم في المرحلة الثانية كالتالي:

- طب الإسكندرية 381 درجة

- طب أسنان الإسكندرية 373.5 درجة

- صيدلة الإسكندرية 368 درجة

حاسبات و علوم البيانات الإسكندرية علوم 360 درجة

طب بيطري الإسكندرية 358 درجة

- علوم الإسكندرية 337 درجة

- تمريض الإسكندرية 336 درجة

- الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسة الإسكندرية 333.5 درجة

- معهد فني صحى الإسكندرية 327.5 درجة

- فني تمريض الإسكندرية 306.5 درجة

- تربية الإسكندرية 300.5 درجة

- فنون جميلة الإسكندرية 298 درجة

- زراعة الإسكندرية 294.5 درجة

- زراعة الإسكندرية بسابا باشا 287 درجة

- تجارة انتساب موجه الإسكندرية 280.5 درجة

- تربية (تعليم ابتدائي) الإسكندرية 271 درجة

- آداب الإسكندرية 261.5 درجة

- تربية (طفولة) الإسكندرية 261.5 درجة

- كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة برج العرب التكنولوجية 260 درجة

- تربية طفولة مبكرة الإسكندرية 259 درجة

- حقوق الإسكندرية 255 درجة

- آداب انتساب موجه الإسكندرية 252 درجة

- تربية نوعية الإسكندرية 252 درجة

- سياحة وفنادق الإسكندرية 250 درجة

نتيجة تنسيق كليات جامعة الإسكندرية الشعبة العلمية الرياضية

فيما شهدت نتيجة تنسيق كليات جامعة الإسكندرية الشعبة العلمية الرياضية خلال المرحلة الثانية تواجد الكليات التالية:

- هندسة الإسكندرية 357 درجة

- حاسبات وعلوم البيانات الإسكندرية رياضة 341 درجة

- الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسة الإسكندرية رياضة 322.5 درجة

- علوم الإسكندرية رياضة 315.5 درجة

- فنون جميلة (عمارة) الإسكندرية 306 درجات

- معهد فني صحي رياضة الإسكندرية 305 درجات

- زراعة الإسكندرية رياضة 285 درجة

- تربية الإسكندرية رياضة 275 درجة

-المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا ببرج العرب بالإسكندرية 273.5 درجة.

كليات أدبية بجامعة الإسكندرية في المرحلة الثانية

وجاءت الحدود الدنيا لكليات جامعة الإسكندرية في المرحلة الثانية للشعبة الأدبية على النحو التالي:

الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسة الإسكندرية 361 درجة

تربية الإسكندرية 330 درجة

فنون جميلة (فنون) الإسكندرية 325.5 درجة

آداب الإسكندرية 312 درجة

تجارة الإسكندرية 310.5 درجة

تربية (تعليم ابتدائي) الإسكندرية 302.5 درجة

آداب انتساب موجه الإسكندرية 297 درجة

سياحة وفنادق الإسكندرية 295.5 درجة

تجارة انتساب موجه الإسكندرية 295 درجة

تربية (طفولة) الإسكندرية 292.5 درجة

تربية طفولة مبكرة الإسكندرية 290.5 درجة

- تربية نوعية الإسكندرية 278.5 درجة

- السياحة والفنادق تعليم تبادلي 265 درجة

-حقوق انتساب موجه الإسكندرية 275.5 درجة

- تربية رياضية بنين الإسكندرية 253 درجة

- تربية نوعية فنية الإسكندرية 243.5 درجة.