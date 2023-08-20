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مد التقديم للدراسات العليا في معهد البحوث الطبية جامعة الإسكندرية

كتب:

كيرلس مجدى
06:59 م | الأحد 20 أغسطس 2023
معهد البحوث الطبية جامعة الإسكندرية

معهد البحوث الطبية جامعة الإسكندرية

أعلن معهد البحوث الطبية جامعة الإسكندرية عن مد التسجيل للدراسات العليا للعام الجامعي 2023/2024 حتى 31 أغسطس الجاري وذلك للتسهيل على الراغبين في التسجيل لبرامج الدراسات العليا «دبلوم - ماجستير - دكتوراه» بحسب البرامج المطروحة.

وتقدم «الوطن» خلال السطور التالية، تفاصيل الدراسة المطروحة في معهد البحوث الطبية جامعة الإسكندرية خلال العام الدراسي الجديد.

درجات علمية متاحة في معهد البحوث الطبية جامعة الإسكندرية

- دبلوم طب القلب الوقائي «قسم الأمراض الباطنة»

- دكتوراه في الأحياء الدقيقة جزيئية وتشخيصية «قسم الميكروبيولوجى»

- ماجستير الأقربازين والعلاج التجريبى «قسم الفارماكولوجى»

- دبلوم الطفيليات التجريبية والأكلينيكية «قسم الطفيليات»

-ماجستير الطفيليات التطبيقية والجزيئية «قسم الطفيليات»

- دكتوراه الطفيليات التطبيقية والجزيئية «قسم الطفيليات»

-ماجستير الفحص الخلوى للسوائل والأنسجة «قسم الباثولوجى»

-دكتوراه ماجستير الفحص الخلوى للسوائل والأنسجة «قسم الباثولوجى»

-ماجستير في الأجهزه الحيوية الطبية «قسم الهندسة الحيوية»

-ماجستير في معالجة الصور الحيوية الطبية «قسم الهندسة الحيوية»

-ماجستير في الفسيولوجيا الأكلينيكية «قسم فسيولوجيا الانسان»

- دكتوراه في الفسيولوجيا الأكلينيكية «قسم فسيولوجيا الانسان»

- ماجستير في الباثولوجيا الكيميائية «قسم الباثولوجيااكيميائية»

- دكتوراه في الباثولوجيا الكيميائية «قسم الباثولوجيااكيميائية»

- دكتوراه طب وباثولوجيا أمراض الدم «قسم امراض الدم»

- دبلوم بنك الدم ونقل الدم «قسم امراض الدم»

- ماجستير في كيمياء وبيولوجيا الخلايا «قسم كيمياء وبيولوجيا الخلايا والأنسجة»

- دكتوراه في كيمياء وبيولوجيا الخلايا «قسم كيمياء وبيولوجيا الخلايا والأنسجة»

- ماجستير بيولوجيا الأشعاع «قسم علوم الأشعاع»

- دكتوراه بيولوجيا الأشعاع «قسم علوم الأشعاع»

-ماجستير في المناعة والحساسية «قسم المناعة»

- دكتوراه في المناعة والحساسية «قسم المناعة»

- ماجستير الفيزياء الحيوية «قسم الفيزياء الحيوية» 

- دكتوراه الفيزياء الحيوية «قسم الفيزياء الحيوية»

- ماجستير الكيمياء الطبية التطبيقية «قسم الكيمياء الطبية التطبيقية »

- دكتوراه الكيمياء الطبية التطبيقية «قسم الكيمياء الطبية التطبيقية »

- ماجستير في الوراثة الأنسانية «قسم الوراثة الانسانية»

- دكتوراه في الوراثة الأنسانية «قسم الوراثة الانسانية»

- ماجستير الجراحة التجريبية «قسم الجراحة»

- دكتوراه في الجراحة التجريبية «قسم الجراحة»

- ماجستير الكيمياء الحيوية «قسم الكيمياء الحيوية »

- دكتوراه الكيمياء الحيوية «قسم الكيمياء الحيوية »

- ماجستير المعلوماتية الحيوية الطبية والأحصاء الطبى «قسم المعلوماتية الحيوية الطبية والأحصاء الطبى»

- دبلوم طب الألم «قسم التخدير »

- ماجستير طب الألم «قسم التخدير »

- دكتوراه طب الألم «قسم التخدير »

- دبلوم التصوير الطبى للثدى «قسم الأشعه التشخيصية»

خطوات التقديم في معهد البحوث الطبية جامعة الإسكندرية

- للحصول على رقم الملف الخاص بالتقديم، يقوم المتقدم بارسال رسالة إلى البريد الإلكتروني لشئون الدراسات العليا بالمعهد

mri.grad.studies@alexu.edu.eg أوعبر رسائل الصفحة الرسمية تحتوي على صورة من بطاقة الرقم القومي «أو جواز السفر للطالب الوافد» والدرجة التي يرغب بالتقدم لها.

يقوم الطالب بالدخول على الموقع الإلكتروني gs.alexu.edu.eg/mri واستخدام رقم الملف والرقم القومي وتسجيل بياناته

بالدرجة العلمية مع ضرورة التأكد من استخدام ايميل مفعل للتسجيل.

- يتم طباعة استمارة التسجيل والتوجه إلى قسم الدراسات العليا بالمعهد لسداد رسوم التقدم وتقدر بمبلغ 300 جنيه وتسليم صورة منها.

الشهادات المطلوبة

- لن يعتد بطلبات التقدم الإلكترونية التي لم تستوف دفع الرسوم وتقديم صور الشهادات قبل انتهاء الفترة المقررة للتسجيل.

- بعد ظهور نتيجة التنسيق بالأقسام العلمية، يتوجه الطلاب المقبولين لقسم الدراسات العليا لاستكمال اجراءات التسجيل النهائية.

- الوثائق المطلوبة للتقدم للتسجيل بالدرجات العلمية: صورة من شهادة التخرج – شهادة التقديرات - شهادة الماجستير «بالنسبة لدرجات الدكتوراه» – شهادة خبرة لمدة عام على الأقل في مجال الطب الوقائي «بالنسبة لدبلوم طب القلب الوقائي».

اقرأ المزيد:

رابط التقديم في جامعة الإسكندرية الأهلية.. خطوات التسجيل

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