مد التقديم للدراسات العليا في معهد البحوث الطبية جامعة الإسكندرية
كتب:
كيرلس مجدى
06:59 م | الأحد 20 أغسطس 2023
معهد البحوث الطبية جامعة الإسكندرية
أعلن معهد البحوث الطبية جامعة الإسكندرية عن مد التسجيل للدراسات العليا للعام الجامعي 2023/2024 حتى 31 أغسطس الجاري وذلك للتسهيل على الراغبين في التسجيل لبرامج الدراسات العليا «دبلوم - ماجستير - دكتوراه» بحسب البرامج المطروحة.
وتقدم «الوطن» خلال السطور التالية، تفاصيل الدراسة المطروحة في معهد البحوث الطبية جامعة الإسكندرية خلال العام الدراسي الجديد.
درجات علمية متاحة في معهد البحوث الطبية جامعة الإسكندرية
- دبلوم طب القلب الوقائي «قسم الأمراض الباطنة»
- دكتوراه في الأحياء الدقيقة جزيئية وتشخيصية «قسم الميكروبيولوجى»
- ماجستير الأقربازين والعلاج التجريبى «قسم الفارماكولوجى»
- دبلوم الطفيليات التجريبية والأكلينيكية «قسم الطفيليات»
-ماجستير الطفيليات التطبيقية والجزيئية «قسم الطفيليات»
- دكتوراه الطفيليات التطبيقية والجزيئية «قسم الطفيليات»
-ماجستير الفحص الخلوى للسوائل والأنسجة «قسم الباثولوجى»
-دكتوراه ماجستير الفحص الخلوى للسوائل والأنسجة «قسم الباثولوجى»
-ماجستير في الأجهزه الحيوية الطبية «قسم الهندسة الحيوية»
-ماجستير في معالجة الصور الحيوية الطبية «قسم الهندسة الحيوية»
-ماجستير في الفسيولوجيا الأكلينيكية «قسم فسيولوجيا الانسان»
- دكتوراه في الفسيولوجيا الأكلينيكية «قسم فسيولوجيا الانسان»
- ماجستير في الباثولوجيا الكيميائية «قسم الباثولوجيااكيميائية»
- دكتوراه في الباثولوجيا الكيميائية «قسم الباثولوجيااكيميائية»
- دكتوراه طب وباثولوجيا أمراض الدم «قسم امراض الدم»
- دبلوم بنك الدم ونقل الدم «قسم امراض الدم»
- ماجستير في كيمياء وبيولوجيا الخلايا «قسم كيمياء وبيولوجيا الخلايا والأنسجة»
- دكتوراه في كيمياء وبيولوجيا الخلايا «قسم كيمياء وبيولوجيا الخلايا والأنسجة»
- ماجستير بيولوجيا الأشعاع «قسم علوم الأشعاع»
- دكتوراه بيولوجيا الأشعاع «قسم علوم الأشعاع»
-ماجستير في المناعة والحساسية «قسم المناعة»
- دكتوراه في المناعة والحساسية «قسم المناعة»
- ماجستير الفيزياء الحيوية «قسم الفيزياء الحيوية»
- دكتوراه الفيزياء الحيوية «قسم الفيزياء الحيوية»
- ماجستير الكيمياء الطبية التطبيقية «قسم الكيمياء الطبية التطبيقية »
- دكتوراه الكيمياء الطبية التطبيقية «قسم الكيمياء الطبية التطبيقية »
- ماجستير في الوراثة الأنسانية «قسم الوراثة الانسانية»
- دكتوراه في الوراثة الأنسانية «قسم الوراثة الانسانية»
- ماجستير الجراحة التجريبية «قسم الجراحة»
- دكتوراه في الجراحة التجريبية «قسم الجراحة»
- ماجستير الكيمياء الحيوية «قسم الكيمياء الحيوية »
- دكتوراه الكيمياء الحيوية «قسم الكيمياء الحيوية »
- ماجستير المعلوماتية الحيوية الطبية والأحصاء الطبى «قسم المعلوماتية الحيوية الطبية والأحصاء الطبى»
- دبلوم طب الألم «قسم التخدير »
- ماجستير طب الألم «قسم التخدير »
- دكتوراه طب الألم «قسم التخدير »
- دبلوم التصوير الطبى للثدى «قسم الأشعه التشخيصية»
خطوات التقديم في معهد البحوث الطبية جامعة الإسكندرية
- للحصول على رقم الملف الخاص بالتقديم، يقوم المتقدم بارسال رسالة إلى البريد الإلكتروني لشئون الدراسات العليا بالمعهد
mri.grad.studies@alexu.edu.eg أوعبر رسائل الصفحة الرسمية تحتوي على صورة من بطاقة الرقم القومي «أو جواز السفر للطالب الوافد» والدرجة التي يرغب بالتقدم لها.
يقوم الطالب بالدخول على الموقع الإلكتروني gs.alexu.edu.eg/mri واستخدام رقم الملف والرقم القومي وتسجيل بياناته
بالدرجة العلمية مع ضرورة التأكد من استخدام ايميل مفعل للتسجيل.
- يتم طباعة استمارة التسجيل والتوجه إلى قسم الدراسات العليا بالمعهد لسداد رسوم التقدم وتقدر بمبلغ 300 جنيه وتسليم صورة منها.
الشهادات المطلوبة
- لن يعتد بطلبات التقدم الإلكترونية التي لم تستوف دفع الرسوم وتقديم صور الشهادات قبل انتهاء الفترة المقررة للتسجيل.
- بعد ظهور نتيجة التنسيق بالأقسام العلمية، يتوجه الطلاب المقبولين لقسم الدراسات العليا لاستكمال اجراءات التسجيل النهائية.
- الوثائق المطلوبة للتقدم للتسجيل بالدرجات العلمية: صورة من شهادة التخرج – شهادة التقديرات - شهادة الماجستير «بالنسبة لدرجات الدكتوراه» – شهادة خبرة لمدة عام على الأقل في مجال الطب الوقائي «بالنسبة لدبلوم طب القلب الوقائي».