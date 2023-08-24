الأوراق المطلوبة لاستخراج شهادة تخرج من جامعة الإسكندرية.. والرسوم المقررة

أعلنت إدارة شئون الخرجين بجامعة الإسكندرية الأوراق المطلوبة لاستخراج شهادة التخرج والتكلفة المقررة، وذلك لإنهاء الطالب كل إجراءاته المتعلقة بالكلية، والحصول على الشهادة سريعا لإنجاز أموره إذ كان في التقديم على عمل أو التقديم في دفعة التجنيد للشباب أو الخدمة العامة للفتيات.

وتقدم «الوطن» خلال السطور التالية كل التفاصيل حول الأوراق المطلوبة لاستخراج شهادة تخرج من كليات جامعة الإسكندرية وتكلفتها والمواعيد الخاصة بالتقديم من أجل إنجاز إجراءات التخرج سريعا، وذلك بحسب الإعلان الرسمي من كليات جامعة الإسكندرية إذ إن الإجراءات واحدة في كل الكليات، على أن يكون التقديم عبر شؤون الطلاب في كل كلية.

أوراق وتكلفة شهادة التخرج

- إخلاء طرف من قسم شؤون الطلاب.

- صوره شخصيه خلفيه بيضاء.

- صوره بطاقه الرقم القومي.

- تكلفه الشهاده 80 جنيه مدفوعه بالفيزا

مواعيد التقديم لاستخراج شهادة التخرج من جامعة الإسكندرية

- التقديم على الشهادو من الساعة 9:00 صباحا وحتى 12:30 ظهرا، في قسم شؤون الطلاب التابع لكلية الطالب.

علما بأن الاستلام خلال 24 ساعة من تاريخ التقديم وذلك من الساعة 12:30 حتى 1:00 ظهرا.