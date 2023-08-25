يعشقها هواة المتعة والاسترخاء.. إقبال كبير على غرف البانجلوس في الغردقة

تشهد الغردقة موسما مهما وإقبالا على حجوزات الفنادق في فصل الصيف وارتفاع نسبة الإشغالات التي كسرت حاجز 95%، ورصدت «الوطن» إقبالًا كبيرًا على غرف البانجلوس في عدد من الفنادق رغم ارتفاع سعرها عن الغرف العادية، إذ يطلبها هواة المتعة والاسترخاء على الشواطئ.

إقبال على غرف البانجلوس بفنادق الغردقة

وكشف سامح جمعة الخبير السياحي بالبحر الأحمر عن ارتفاع حجوزات غرف البانجلوس عن الغرف العادية، موضحًا أنها أصبحت مطلوبة الصيف الجاري تزامنًا مع ارتفاع درجات الحرارة، نظرا لملاصاقتها لحمام السباحة حيث تحتوي على مسبح خاص وزيادة مساحة الخصوصية.

أسعار غرف البانجلوس

وأشار جمعة إلى ارتفاع أسعار غرف البانجلوس بفنادق الغردقة عن مثيلاتها، بمقدار 10% ورغم ذلك تلقى إقبالًا من هواة المتعة والاسترخاء.

أسعار فنادق الغردقة

وأشار عاطف البيه رئيس شركة سياحة بالغردقة إلى أن أسعار الفنادق في الموسم الحالي تبدأ من 1200 جنيه للغرفة المزدوجة، وتشمل فردين إقامة كاملة في فنادق الثلاثة نجوم، وتصل إلى 5 آلاف جنيه في الفنادق خمسة نجوم، مشددًا على أن الأسعار ترتفع بنسبة 10% عن أسعار الغرف العادية، والحجز يكون مسبقا.