أرخص مصيف في الغردقة ضمن رحلات «اعرف بلدك».. 5 أيام بـ900 جنيه فقط

أعلنت وزارة الشباب والرياضة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، تواصل فعاليات رحلات اعرف بلدك إلى الغردقة، إذ يبدأ حجز الفوج الرابع إلى الغردقة للشباب من محافظات الإسكندرية والفيوم، وذلك بتنظيم من الإدارة المركزية لتنمية الشباب الإدارة العامة للبرامج الثقافية والفنية.

شروط الاشتراك في رحلة الغردقة من الشباب والرياضة

وأوضحت وزارة الشباب والرياضة أن الفوج الرابع من رحلات اعرف بلدك لـ الغردقة يبدأ من 31 أغسطس، ويستمر حتى 4 سبتمبر المقبل، على أن يكون لمحافظتي (الإسكندرية - الفيوم) فقط.

- مدة الفوج للغردقة برحلة وزارة الشباب والرياضة 5 أيام و 4 ليال.

- المرحلة العمرية تتراوح بين 18 و 40 عاما.

- قيمة الاشتراك في الرحلة 900 جنيه من كل مشارك.

- الإقامة والإعاشة بالمدينة الشبابية بالغردقة.

- الاستقبال يكون على وجبة الغداء.

- التسكين يكون بغرف رباعية.

- ممنوع نهائيا اصطحاب الأطفال أو الأسر أو الحيوانات الأليفة.

- يمنع التبديل نهائيا أو استرداد المبلغ بعد السداد.

- يمنع التدخين نهائياً في أماكن الإقامة ووسائل الانتقالات والمزارات السياحية.

- في حالة عدم صحة البيانات أو مخالفة تعليمات هيئة الإشراف أو ظهور مخالفات وقضايا أمنية يتم مغادرة المشارك فوراً دون استرداد مبلغ الاشتراك.

- يتحمل المشاركون قيمة البرنامج السياحي والوزارة غير مسؤولة عنه.

- التجمع الساعة الخامسة صباحا من أمام مقر مديريات الشباب والرياضة بمحافظتي الإسكندرية والفيوم.

- يتم تنفيذ جولات حرة ضمن برنامج الرحلة.

- يحق للمشرف إجراء أي تعديل أو تغيير في البرنامج السياحي الذي يتم الاتفاق عليه وفقاً لأي ظروف طارئة والمشاركون مسئولين مسؤولية تامة عن سلامتهم دون أدنى مسؤولية على الوزارة.

خطوات الاشتراك في رحلات اعرف بلدك للغردقة

- للاشتراك من خلال الرابط الالكتروني https://www.emys.app/youth/trip_public.

- يتم الحجز وسداد قيمة الاشتراك من خلال منظومة الدفع الفوري من منافذ وماكينات فوري على مستوى الجمهورية.

- أولوية المشاركة في الرحلة بأسبقية الدفع.