أمين سر التحالف: تكليف رئاسي بمد مظلة الحماية الاجتماعية والاهتمام بملف الاستثمار الخيري

قالت الدكتورة نهى طلعت عبدالقوى، أمين سر التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، إن رؤية التحالف الوطنى للجمعيات الأهلية من اليوم الأول تكمن فى التكامل والتنسيق بين الأطراف والجمعيات المشاركة فى هذا العمل الخيرى، إضافة إلى إيجاد حلول جذرية وصريحة للمشكلات التى يواجهها المجتمع بشكل عام.

ما أهم توصيات الرئيس للجمعيات الأهلية المشاركة فى التحالف؟

- أهم توصيات الرئيس للجمعيات المشاركة فى التحالف الوطنى كانت مد مظلة الحماية الاجتماعية لتشمل أكبر عدد من الأسر خلال عام 2023- 2024، كما شدد الرئيس على هذا الأمر خلال مؤتمر التحالف الأول فى فندق الماسة، وكلف بأن تكون هناك جهود مكثفة حول هذا الأمر، فضلاً عن تكليف الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى بدعم الوزارات والمؤسسات للتحالف، من خلال الاهتمام بعدد من الملفات، منها الزراعة والاهتمام بالمحاصيل الاستراتيجية ودعم صغار المزارعين، كذلك كان التكليف الأهم منه يكمن فى الاهتمام بملف الاستثمار الخيرى، من أجل تأمين استمرار العوائد الخاصة على أموال الصدقات، من أجل ضمان استدامة نشاط التحالف.

ما رؤية التحالف للجمعيات الأهلية؟

الدكتورة نهى طلعت: نتعاون مع 51 ألف متطوع من جميع الأعمار والفئات مصنفين حسب تخصصاتهم

- رؤية التحالف الوطنى للجمعيات الأهلية من اليوم الأول تكمن فى التكامل والتنسيق بين أطراف العمل الأهلى المشاركة، وحشد الجهود وتعبئة الموارد، وأن يكون هناك استفادة تتمثل فى حل مشكلات بعينها من الجذور، وهذا الأمر مهم للغاية لأننا نتعامل مع جمعيات عديدة على كل المستويات، إذ نتعامل مع الجمعيات التى تندرج تحت مظلة التحالف الوطنى، فضلاً عن التعامل مع الجمعيات المتوسطة فى القرى، ولا بد أن تعمل هذه الجمعيات وتتشارك مع بعضها البعض لتقديم خدمة تناسب المصريين والفئات الأكثر احتياجاً، ولا بد أن نعمل بشكل يتناسب مع خطة الدولة وخطة الحكومة أيضاً لكى نستطيع عمل قياس أثر بالشكل الواضح والصحيح، ويكون هناك تغيير حقيقى فى حياة المواطنين، وتحقيق تنمية حقيقية بالتزامن مع المبادرات الرئاسية التى أفادت الملايين مثل «حياة كريمة» و«100 مليون صحة» وغيرهما.

وماذا عن استراتيجيتكم للاستفادة من المتطوعين؟

- المتطوعون أهم رأسمال للتحالف الوطنى، ولدينا ما يقرب من 51 ألف متطوع من المشاركين فى أنشطة التحالف الوطنى للعمل الأهلى خلال عام 2022 والنصف الأول من العام 2023 يعملون فى جميع محافظات الجمهورية، لدينا متطوعون من جميع الأعمار والفئات، ناشئون ومن ذوى الهمم وكبار السن والمرأة وغيرهم، لدينا متطوعون خلال عام 2022 قدموا 39 مليون ساعة تطوع فى جميع الأنشطة.

هل يتم توزيع المتطوعين حسب تخصصاتهم؟

- بالتأكيد، المتطوعون لدينا مقسمون حسب تخصصاتهم وتوزيعهم الجغرافى، باعتبارهم المكون الرئيسى لمبادرة «كتف فى كتف»، التى انتشرت فى جميع محافظات الجمهورية، كذلك كانوا هم المكون الرئيسى لأغلب الجمهور الذى وجد فى استاد القاهرة فى الاحتفالية التى حضرها الرئيس عبدالفتاح يوم 17 مارس الماضى.

تدريب وتأهيل المتطوعين

لدينا برنامج وطنى لتدريب وتأهيل المتطوعين بالتعاون مع الأكاديمية الوطنية للتدريب من أجل رفع مستوى قدراتهم، واستغلال خبراتهم وخلفياتهم الدراسية للاستفادة منها، كما أن الاتحاد العام للجمعيات الأهلية الذى يعد من مؤسسى التحالف الوطنى للعمل الأهلى هو اتحاد عام مجلس إدارته مكون من الاتحادات الإقليمية والنوعية، وبالتالى هو يمثل جميع المحافظات وأكبر عدد من الجمعيات الأهلية، كما شارك الاتحاد بشكل كبير فى جميع أنشطة التحالف الوطنى خلال السنة ونصف السنة الماضية، فضلاً عن العمل على تقديم رؤية للحوار الوطنى بشأن قانون 149 لسنة 2019 الخاص بتنظيم ممارسة العمل الأهلى.