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تكريم النجم ماجد الكدواني بمهرجان القاهرة للدراما في العلمين الجديدة

كتب:

منى صلاح
11:38 م | الخميس 24 أغسطس 2023
الفنان ماجد الكدواني

الفنان ماجد الكدواني

كرم مهرجان القاهرة الدراما، المقام بمدينة العلمية الجديدة، اليوم الخميس، الفنان ماجد الكدواني، وسط سعادة غامرة من الحضور.

وقال «الكدواني» خلال احتفائه بالتكريم المُذاع على شاشتي «الحياة» و«dmc»: «ليا الشرف اني أقف قدام الفنان الكبير يحيى الفخراني لأنه تاريخ عظيم.. واحنا نشأنا على هذه العراقة والأصالة واحترام الفن».

وأضاف الفنان ماجد الكدواني: «مبسوط أوي اني بتكرم في بيتي، لأن النقابة بيتنا، والتنظيم والمكان وكل حاجة رائعة النهاردة».

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بقلم منى صلاح