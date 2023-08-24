مدير مهرجان المسرح العربي: 16 عرضا يشاركون في دورة ماجد الكدواني

كشف محمد عصمت، مدير مهرجان المسرح العربي، عن تفاصيل المهرجان في دورته الرابعة الذي يقام تحت رعاية الدكتور غادة جبارة، رئيس أكاديمية الفنون، ورئاسة الدكتورة نبيلة حسن، وهي الدورة التي تحمل اسم النجم الكبير ماجد الكدواني.

وأضاف مدير مهرجان المسرح العربي، في بيان اليوم، أن اختيار اسم الفنان ماجد الكدواني لهذه الدورة نظراً لإنجازاته الفنية المثمرة، كما أنه خريج المعهد العالي للفنون المسرحية فرع القاهرة.

المهرجان يفتح أبوابه لغير المتخصصين

وأوضح أن المهرجان هذا العام يفتح أبوابه لغير المتخصصين من الجامعات للمرة الثانية، وانطبقت الشروط ولوائح المهرجان على 38 عرضا مسرحيا، واستقرت اللجنة على اختيار 8 منهم و8 آخرين للمتخصصين.

موعد مهرجان المسرح العربي

وأشار محمد عصمت إلى أنه سيتم مشاهدة 16 عرضا مسرحيا خلال أيام المهرجان الذي سينطلق يوم 8 سبتمبر المقبل على أن يكون الافتتاح على مسرح مكتبة الإسكندرية، فيما يقام حفل الختام وتوزيع الجوائز، يوم 18 سبتمبر على مسرح الأوبرا بالإسكندرية بشارع فؤاد.