صبري فواز: ماجد الكدواني أكثر فنان أبهرني بأدائه.. وأبكاني في «ولاد ناس»

قال الفنان صبري فواز، إنّ الفنان ماجد الكدواني أكثر من أبهره بأدائه عندما تعاون معه في مسلسل ولاد ناس، وتحديدا في مشهد تلقيه خبر وفاة ابنه في المسلسل، مواصلا: «المشهد كان مؤثرا لدرجة أنني بكيت، هو حالة خاصة وفنان رائع».

فواز: أتمنى وجود عرض مسرحي يجمعني بكبار النجوم

وأضاف «فواز» خلال حواره مع الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري، مقدم برنامج «60 دقيقة» المُذاع على شاشة قناة «اكسترا نيوز»: «أتمنى أن يجمعني بكبار النجوم مثل ماجد الكدواني عرض مسرحي، أهلا وسهلا بأي منتج يلمنا مع بعض وأنا هوافق على طول، لقاء عدد كبير من النجوم سيكون في حاجة إلى عرض معين له مواصفات معينة، وليس من ضمن هذه المواصفات أن أحصل على أجر كبير، لكنها يجب أن تجعلني أقبل على العمل حتى تكون لديّ طاقة للإبداع والتجديد فيه».

فواز: الريحاني أيقونة التمثيل في الزمن القديم

وتابع الفنان صبري فواز، أن نجيب الريحاني أكثر ممثل في الزمن القديم يرى أنه أيقونة في التمثيل، مؤكدا أنه كان يمثل حتى في مشاهد الكوميديا، ومن ثم، فإنه كان يعتمد على التمثيل بتلقائية وببساطة في الكوميديا وليس الإيفيه، كما أنه سبق زمنه بـ100 سنة كاملة.