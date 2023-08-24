عمرو الفقي: يحيى الفخراني أحد عمالقة الدراما.. واحتفالنا لا يكتمل بدونه

قال عمرو الفقى العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، إن الاحتفال بـ60 سنة دراما لم يكن ليكتمل دون أن نحتفل بعملاق من عمالقة الدراما المصرية، وهو الدكتور يحيى الفخراني.

والتقط «الفقي» مع كوكبة من النجوم المكرمين صورة تذكارية بمناسبة مهرجان القاهرة للدراما.

ومن جهته، قال يحيى الفخراني خلال التقاط الصورة التذكارية: «أحلى ما في الدراما متمثل في الصورة، وكل عمل فني بيطلع بفضل تعاون الجميع، وشكرا جزيلا للجميع».

ويستضيف مهرجان القاهرة للدراما برئاسة الفنان الكبير يحيى الفخرانى في دورته الثانية والاستثنائية، النسخة الأولى من احتفالية Starscrapers Awards، والمقامة بـ North Square Mall في مدينة العلمين الجديدة، تحت عنوان "60 سنة دراما" للاحتفال بمناسبة مرور 60 عاما على إنتاج وإذاعة أول عمل درامي مصري، وتأتى النسخة الثانية من المهرجان مع بعض الاختلافات عن الدورة الأولى التي أقيمت العام الماضى.