محمد مصطفى شردي يوجه الشكر للشركة المتحدة: وضعتم مصر على طريق أجمل 

وجه الإعلامي محمد مصطفى شردي، رسالة شكر إلى الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، للتنظيم الرائع لمهرجان العلمين الجديدة، قائلًا: «وضعتم مصر على طريق أجمل ما يمكن، خلال الدورة الأولى من المهرجان، وفي الدورات القادمة هتعملوا حاجات أحلى وأحسن كثيرًا».

العلمين الجديدة وضعت قواعد جديدة للسياحة العالمية

وأضاف محمد مصطفى شردي، خلال تقديمه برنامج «الحياة اليوم» على قناة الحياة، أنه رغم انبهارنا بما رأينا في العلمين الجديدة، ولكن الشركة المتحدة وضعت قاعدة، أن العالم سيأتي إلى هذه المنطقة شهرين من كل سنة، مؤكدًا أن العلمين أصبحت مركز جذب بفضل تفكير كل الجهات، والرعاة الذين آمنوا بالفكرة.

العلمين الجديدة بقعة ساحرة على ساحل البحر المتوسط

ويُعد مهرجان العلمين الجديدة انعكاسًا لاهتمام الدولة وما حققته من نجاح خلال فترة وجيزة في تحويل مدينة العلمين الجديدة من منطقة ألغام إلى بقعة ساحرة بأفضل إطلالة على ساحل البحر المتوسط، بمستوى تصميم وتنفيذ عالمي يتلائم مع الجمهورية الجديدة، سعيًا لجعل العلمين الجديدة، أهم مدينة سياحية عالمية، ضمن خطط مستمرة للتنمية، من أهمها مهرجان العلمين الجديدة الذي يشارك فيه نخبة من الفنانين والموسيقيين والمبدعين والرياضيين، والمتخصصين في مختلف المجالات على مدار موسم الصيف، ليقدم تجربة صيفية فريدة على ساحل البحر الأبيض المتوسط.