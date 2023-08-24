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الفنان أحمد والي يشكر المتحدة: «بتعطينا الأمل للمنافسة وتقدم تنوعا دراميا»

كتب:

منتصر سليمان
11:06 م | الخميس 24 أغسطس 2023
الفنان احمد والى

الفنان احمد والى

قال الفنان أحمد والي، إنه قدم نحو 4 مسلسلات متنوعة مؤخًرًا وهي «الكتيبة 101»، و«وعود سخية»، و«الأًصلي» و«اعمل ايه»، وكان دوره مختلفًا في كل عمل عن العمل الآخر.

إجتهاد سنين

وأضاف «والى» خلال لقائه على شاشتي «الحياة» و«دي إم سي»، خلال فعاليات النسخة الثانية من مهرجان القاهرة للدراما، قائلًا: «ربنا مبيضعش تعب حد الفكرة في التوقيت.. وأنا بجتهد دايمًا على قد ما أقدر وبشتغل على نفسي».

وتابع: «السنيين اللي فاتت كان فيها سعي، لكن ربنا بيخلي الواحد في منطقة معينة لفترة قصيرة ثم تتحول مرة واحدة إلى جني للأرباح.. في وقت محدد بتقول الحمد لله على اللي عدى وفات».

شكرا للشركة المتحدة

كما وجه «والي»، الشكر إلى الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قائلًا:« بيعطونا مساحات وبيغامروا بالوجوه الجديدة، ودا بيخلي عندك دافع أنك تثبت نفسك، كما أن الشركة قدمت تنوعا فى الأعمال الدرامية».

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