حكاية عاملة نظافة تحلم بشهادة محو الأمية.. «بتشتغل 11 ساعة يوميا»

مع رفع أذان الفجر في كل صباح، تخرج «إسراء أحمد» عاملة نظافة بشوارع المرج، بالقاهرة، من الساعة الرابعة صباحا وحتى الساعة الثالثة عصرًا، وهي تحمل طفلتيها على ظهرها وذراعيها، ترتدي ملابس عملها وتبدأ رحلتها في تنظيف الشوارع والطرقات، وتنتهي من أمام صناديق القمامة، قبل أن تعود لمنزلها وتبدأ رحلة جديدة رفقة زوجها وبناتها وأعمال منزلها.

حلم بسيط نحو محو الأمية تحلم به السيدة، سردته من خلال الرابط التالي.