«حياة كريمة» يبرز قصة أم آدم.. عاملة نظافة وتسعى لعلاج ابنها

سلط برنامج «حياة كريمة»، المذاع على قناة dmc، الضوء على قصة «أم آدم»، عاملة نظافة تعمل من أجل الإنفاق على ابنها، حيث قالت: «أنا مطلقة، وأعمل عاملة نظافة، ولا أستطيع ترك ابني بمفرده في المنزل».

900 جنيه شهريا

وأضافت أم آدم، خلال البرنامج: «أحصل على 900 جنيه في الشهر ولكنها لا تكفيني، وأحيانا أنظف أمام المحال ويعطونني أموالا، وربنا بيرزقني».

باعت عفش منزلها

وتابعت أم آدم: «لم أشتر لابني ملابس العيد، واضطررت لبيع فرش بيتي من أجل أن أعالج ابني آدم، وأنام على الأرض»، لتهديها مبادرة حياة كريمة مبلغ 500 جنيه، إلا أنها تبرعت به لسيدة مسنة مكسور عليها إيجار، لتهديها مبادرة حياة كريمة ميدالية الأبطال ومبلغ 30 ألف جنيه لتنفق على ابنها وتعالجه.