مسؤولون أمريكيون: طائرة قائد فاجنر لم تضرب بصاروخ

قال مسؤولو المخابرات الأمريكية، قبل قليل، إن الطائرة التي كانت تحمل قائد مجموعة فاجنر يفجيني بريجوجين، من المحتمل أن تكون قد تحطمت بعد انفجار كبير على متنها، وفقًا لمسؤولين أمريكيين مطلعين على التقييم الأولي.

انفجار كبير وراء سبب تحطم طائرة مجموعة فاجنر

وأضاف المسؤولون، أنه لا يوجد ما يشير حتى الآن إلى أن طائرة فاجنر أسقطت بصاروخ، حيث جرى رصد انفجار على طول مسار الطائرة، ولكن لا توجد إثباتات واضحة تدل على إطلاق صاروخ، حسبما ذكرت صحيفة «واشنطن بوست».

وأعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خالص تعازيه لأسر الضحايا، وأشاد في أول تصريح له حول حادث تحطم الطائرة في منطقة تفير في روسيا، يفجيني بريجوجين، رئيس مجموعة فاجنر، مشيرا الي ضرورة إجراء تحقيق كامل، قائلاً: «الأمر سيستغرق بعض الوقت».

وأضاف «بوتين»، إنه يعرف بريجوجين منذ بداية التسعينيات واصفاً إياه بأنه شخص موهوب ولكن ارتكب عدة أخطاء.

يذكر أن طائرة رجال الأعمال من طراز إمبراير، كانت تحمل قائد مجموعة فاجنر من بين 10 ركاب كانوا على متنها تحطمت شمال غرب روسيا، مما أودى بحياة جميع الأشخاص، حسبا ذكرت وكالة الطيران المدني الروسية.

تحطم طائرة قائد فاجنر

وظهرت صباح الخميس، قطع الطائرة المتناثرة بما في ذلك ذيل الطائرة التي وقعت على بعد أكثر من ميل من موقع التحطم الرئيسي.

ويشار إلي أن 7 ركاب و 3 من أفراد الطاقم كانوا على متن الطائرة المتجهة من مطار شيريميتيفو الدولي في العاصمة الروسبة موسكو إلى سان بطرسبرغ.