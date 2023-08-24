بوتين يعزي عائلة بريجوچين ويؤكد انتظار التحقيقات في تحطم الطائرة

قدم الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، خالص تعازيه لعائلات ضحايا حادثة تحطم الطائرة الخاصة برجل الأعمال يفجيني بريجوجين، قائد مجموعة فاجنر، بما فيهم عائلة بريجوجين نفسه، وذلك بعدما أسفر تحطم الطائرة، شمال العاصمة الروسية موسكو، عن مصرع 10 أشخاص كانوا على متنها، من بينهم قائد المجموعة العسكرية الخاصة.

أول تعليق لبوتين على مصرع قائد فاجنر

وفي أول تعليق لبوتين عن مصرع رجل الأعمال يفجيني بريجوجين، وصف الرئيس الروسي قائد فاجنر بأنه «رجل واجه أقداراً صعبة، وارتكب أخطاءً جدية، لكنه حقق النتائج المرجوة لنفسه وللقضية المشتركة، كما كان شخصاً ورجل أعمال موهوباً».

وأكد بوتين استمرار التحقيقات في حادثة سقوط الطائرة مشيراً إلى أن قائد فاجنر كان يعمل في روسيا والخارج، ولاسيما في أفريقيا، في مجالات النفط والغاز وغيرهما، وعندما عاد من أفريقيا، قابل مسؤولين روس، لافتاً إلى أن رئيس لجنة التحقيق أبلغه عن بدء التحقيق في تحطم الطائرة التي كان على متنها بريجوجين، مضيفاً: «سنكمله حتى النهاية».

بوتين يشيد بجهود مجموعة فاجنر

وأشاد بوتين بجهود مجموعة فاجنر، مشيراً إلى أنها قدمت إسهاماً كبيراً في الحرب ضد النازية في أوكرانيا، مضيفاً: «نتذكر ذلك ولن ننساه أبداً».

ولقى قائد مجموعة فاجنر المسلحة، يفجيني بريجوجين، الذي كان مقرباً من الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، مصرعه في حادث غامض أدى إلى تحطم طائرته الخاصة مع 9 من مرافقيه وطاقم الطائرة الخاصة.