الأوراق المطلوبة لحصول العمالة غير المنتظمة على منح الحكومة

وضعت وزارة العمل العديد من الضوابط واللوائح والقواعد لتحصل العمالة غير المنتظمة على المنح الدورية السنوية التي كفلها قانون العمل الصادر برقم 12 لسنة 2003 للعمالة غير المنتظمة.

« الوطن» تقدم خدمة لقرائها من العمالة غير المنتظمة حول تفاصيل كيفية الحصول على منح الحكومة ، والاوراق والمستندات المطلوبة ، من خلال التقرير التالي:

الأوراق المطلوبة للحصول على منح العمالة غير المنتظمة

يجب على العمالة غير المنتظمة أن تتقدم ببعض الاوراق والمستندات المسوغة لصرف منحة العمالة غيرالمنتظمة، وتثبت استحقاقهم للمنح وهي :

- ضرورة إحضار صورة بطاقة الرقم القومي.

- إحضار صورة من بطاقة التأمين الاجتماعي.

- إحضار وثيقة تثبت حال ومهنة العامل غير منتظم.

- وثيقة تثبت عنوان السكن الحالي ، مثل فاتورة الكهرباء أو الغاز او التليفون او المياه مع عقد الإيجار.

مزايا ومنح تحصل عليها العمالة غير المنتظمة

وحرص قانون العمل على منح العمالة غير المنتظمة العديد من المزايا والمنح ومن بينها ما يلي:

- صرف المنح للعمالة غير المنتظمة في العديد من المناسبات الدينية مثل عيدي الفطر والأضحى، ومنح المولد النبي الشريف، إلى جانب منح أخرى لمناسبات وطنية تحددها الحكومة حسب طبيعة احتفالاتها بالمناسبة، وكذلك تصرف الحكومة منح المدارس للعمالة غير المنتظمة الرسمية المسجلة في دفاتر وسجلات وزارة العمل.

- التأمين على حياة وأرواح العمالة غير المنتظمة، ببوليصات التأمين التي وصلت قيمتها الى 200 ألف جنيه، وهو ما نصت عليه المواد الخاصة بالمعاشات في قانون التأمينات الاجتماعية الجديد 148، والتي تضمنت وجود مزايا ضخمة للعمالة غير المنتظمة، وأن قانون المعاشات الجديد والذي يشمل الاشتراك في نظام التأمينات الاجتماعي الجديدة ومن المفترض أن أي فرد يشترك في هذا النظام بنسبة 21% تنقسم إلى جزأين جزء يدفعه العامل بقيمة 9%، وجزء يدفعه صاحب العمل بقيمة 12%.