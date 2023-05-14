تفاصيل صرف منحة العمالة غير المنتظمة.. 1000 جنيه شهريا

ما موعد صرف العمالة غير المنتظمة 2023؟، سؤال يشغل المواطنين لهذه المنحة التي أعلن عنها الرئيس السيسي دعما للمستحقين على ظروف المعيشة، لذلك تنشر «الوطن» آخر مستجدات المنحة المشار إليها وفق ما كشفته وزارة القوى العاملة في مصر.

المستحقون لمنحة العمالة غير المنتظمة

وحسب مصدر مسؤول في وزارة القوى العاملة في تصريحات سابقة لـ«الوطن» تمنح منحة العمالة غير المنتظمة وقدرها 1000 جنيه للعمالة المسجلة رسميا في مكاتب العمل.

موعد صرف العمالة غير منتظمة 2023

ونوهت بإنه على العمالة غير المنتظمة والمتوافر فيها الشروط التوجه الى أحد مكاتب القوى العاملة لتسجيل بياناتها، للتمكن من الحصول على المنحة عند الإعلان عن فتح باب التسجيل يدويا، أو الدخول على الرابط الإلكتروني الذي ستعلنه الوزارة لاحقا من خلال موقع بوابة القوى العاملة الرسمي.

وأوضح المصدر أنه من حق جميع أفراد العمالة غير المنتظمة، سواء المسجلة من ذي قبل أو المسجلة لأول مرة في عام 2023 في سجلات دفاتر الوزارة الحصول على منحة العمالة غير المنتظمة من صندوق الطوارئ والإعانات، عقب إنشائه والانتهاء من إجراءات تشكيله واختيار المجلس القائم عليه بصرف المنحة.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي أعلن خلال احتفالية عيد العمال 2023 في شهر مايو الجاري، عن بشرى سارة للمواطنين متمثلة في صرف منحة 1000 جنيه بشكل شهري، لأفراد العمالة غير المنتظمة، وذلك ضمن إنشاء صندوق إعانة الطوارئ لهم.