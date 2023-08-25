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مهرجان الدراما: سلمى أبو ضيف ورنا رئيس ونانسي صلاح يتقاسمون جائزة أفضل ممثلة صاعدة

كتب:

أحمد شوقي
12:36 ص | الجمعة 25 أغسطس 2023
سلمى أبو ضيف

سلمى أبو ضيف

حصلت كل من سلمي أبو ضيف عن مسلسل «رسالة الإمام»، ورنا رئيس عن «موضوع عائلي 1»، ونانسي صلاح عن «ستهم» جائزة أفضل ممثلة وجه صاعد مناصفة بينهن، في حفل توزيع جوائز مهرجان الدراما في العلمين الجديدة.

ويستضيف مهرجان القاهرة للدراما برئاسة الفنان الكبير يحيي الفخراني في دورته الثانية والاستثنائية، النسخة الأولي من احتفالية Starscrapers Awards، والمقامة بـ North Square Mall في مدينة العلمين الجديدة، تحت عنوان «60 سنة دراما» للاحتفال بمناسبة مرور 60 عاما على إنتاج وإذاعة أول عمل درامي مصري، وتأتي النسخة الثانية من المهرجان مع بعض الاختلافات عن الدورة الأولي التي أقيمت العام الماضي.

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بقلم أحمد شوقي