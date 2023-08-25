محمد سامي يحصل على جائزتي أفضل مؤلف ومخرج بمهرجان القاهرة للدراما

حصد المخرج محمد سامي على جائزتي أفضل مؤلف وأفضل مخرج بتصويت الجمهور عن مسلسل جعفر العمدة، في حفل توزيع جوائز مهرجان الدراما في العلمين الجديدة.

ويستضيف مهرجان القاهرة للدراما برئاسة الفنان الكبير يحيى الفخراني في دورته الثانية والاستثنائية، النسخة الأولي من احتفالية Starscrapers Awards، والمقامة بـ North Square Mall في مدينة العلمين الجديدة، تحت عنوان 60 سنة دراما للاحتفال بمناسبة مرور 60 عاما على إنتاج وإذاعة أول عمل درامي مصري.

تأتي النسخة الثانية من المهرجان مع بعض الاختلافات عن الدورة الأولي التي أقيمت العام الماضي.