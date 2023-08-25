وصول ترامب إلى سجن مقاطعة فولتون بولاية جورجيا لتسليم نفسه

وصل الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، إلى سجن «مقاطعة فولتون» بولاية جورجيا، لتسليم نفسه إلى السلطات للمحاكمة، وفقا لما ذكرته قناة«العربية» الإخبارية.

وكانت المحكمة في ولاية «جورجيا» الواقعة في جنوب شرق الولايات المتحدة، وجهت إلى ترامب و18 آخرين من مساعديه اتهاما بالتآمر من أجل إلغاء نتائج الانتخابات عام 2020.وفي حال إدانته في القضية، قد يواجه ترامب عقوبة أقصاها السجن 20 عاما.

وفي وقت سابق، تجمع عشرات من أنصار ترامب خارج سجن «مقاطعة فولتون» بولاية جورجيا لدعمه قبيل تسليم نفسه، فيما شهد السجن، حالة تاهب قبل وصول الرئيس الأمريكي السابق لتسليم نفسه للمحاكمة

وصول ترامب إلى مدينة «أتلانتا»

وفي وقت سابق، وصل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إلى مدينة «أتلانتا» لتسليم نفسه للسلطات المحلية في إطار محاولة ابتزاز للفوز بانتخابات ولاية جورجيا.

وأظهرت قنوات تلفزيونية، هبوط طائرة خاصة وخروج ترامب من الطائرة، ومن المطار، توجه تراب إلى سجن «مقاطعة فولتون»، حيث سيتم اعتقاله رسميًا وإطلاق سراحه قريبًا بكفالة قدرها 200 ألف دولار أثناء نظر القضية في المحكمة.

وكان ترامب،أعلن عبر موقع «تروث سوشيال»، أنه سيسلم نفسه لسجن«مقاطعة فولتون» بولاية جورجيا، الساعة 07:30 بالتوقيت المحلي «02:30 فجر اليوم الجمعة بتوقيت القاهرة»، معتبرا أن سبب اعتقاله اتصال هاتفي طبيعي وامتلاكه ما يكفي من الشجاعة للوقوف ضد تزوير نتائج الانتخابات!.

ويعتزم دونالد ترامب تخطي جميع المناظرات الانتخابية للحزب الجمهوري ولن يشارك إلا في المناظرات مع المرشح الرئاسي الديمقراطي، وفقا لما نقلته صحيفة «التليجراف» البريطانية نقلا عن مقر الحملة الانتخابية للرئيس الأمريكي السابق، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية.

ترامب يتحدى مرشحي الرئاسة

وقال ستيفن تشيونغ المتحدث باسم حملة ترامب، لصحيفة «تليجراف» البريطانية، إن الرئيس السابق، سيواجه أي مرشح ديمقراطي، سواء كان الرئيس جو بايدن أو نائب الرئيس الأمريكي كامالا هاريس أو أيا كان، معربا عن ثقته في فوز ترامب في المناظرة.