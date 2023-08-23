دونالد ترامب يسلم نفسه إلى سجن فولتون للمرة الرابعة غدا.. ماذا يحدث؟ (فيديو)

يعتزم الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب تسليم نفسه غدا الخميس المقبل لسجن مقاطعة فولتون بولاية جورجيا، حسبما نقلت شبكة «سي إن إن» الأمريكية، نقلا عن مصدرين مطلعين على الخطة، حيث ستكون تلك رابع مرة يسلم فيها نفسه للسلطات، منذ شهر أبريل الماضي.

دونالد ترامب سيسلم نفسه إلى سجن فولتون غدا

وأفادت شبكة «سي إن إن» بأنه جرى تحديد غدا الخميس خلال المفاوضات مع مكتب المدعية العامة للمقاطعة حول الكفالة المالية التي سيدفعها دونالد ترامب وشروط الإفراج عنه.

وكتب الرئيس الأمريكي السابق في منشور على منصة تروث سوشيال: «هل تصدق ذلك؟ سأذهب إلى أتلانتا، جورجيا، يوم الخميس ليتم اعتقالي».

ترامب وافق على دفع كفالة 200 ألف دولار لإطلاق سراحه

وغالبا ما يستغرق الأمر عدة ساعات لتسجيل الموقوفين في سجن فولتون، لكن من المرجح ألا يبقى الرئيس الأمريكي السابق هناك لفترة طويلة نظرا لمكانته والاهتمام البالغ بالقضية، حيث أن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب وافق على دفع كفالة 200 ألف دولار لإطلاق سراحه.

ويقع سجن فولتون وسط أتلانتا، وهو سجن سيئ السمعة بسبب طريقة معاملته للسجناء، حيث فتحت وزارة العدل الأمريكية تحقيقا بشأن الظروف الصحية والإنسانية السيئة فيه، مشيرة إلى الزنزانات القذرة وأحداث العنف، حسبما أفاد موقع «فوربس».