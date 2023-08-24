احتجاز ترامب في جورجيا بتهمة ابتزاز انتخابات 2020.. واستبدال محاميه

كشفت مصادر أمريكية، قبل قليل، الرئيس السابق، دونالد ترامب، سيسلم نفسه إلى سلطات تنفيذ القانون بمدينة أتلانتا، في ولاية جورجيا، اليوم الخميس، لتؤخذ بصماته، بعد اتهامه بالتلاعب في نتائج الانتخابات الأمريكية بولاية جورجيا في 2020، ما يمهد الطريق أمام محاكمة جنائية رابعة العام المقبل، بينما يسعى للترشح في انتخابات الرئاسة 2024.

وبحسب موقع «فرانس 24» الفرنسي، من المتوقع أن يتم القبض على الرئيس السابق، دونالد ترامب، البالغ من العمر 77 عاماً، بعد قيامه بتسليم نفسه، وإيداعه في سجن مقاطعة فولتون سيئ السمعة في أتلانتا، بتهمة التآمر مع 18 متهماً آخرين، لمحاولة إلغاء نتيجة انتخابات 2020 في الولاية الجنوبية الرئيسية.

دونالد ترامب يسلم نفسه بتهمة التلاعب في نتائج انتخابات 2020 في جورجيا

ومن المتوقع أن يسافر «ترامب» من نادي الجولف الذي يملكه في بيدمينستر بولاية نيوجيرسي، إلى أتلانتا في جورجيا، لتسليم نفسه في سجن مقاطعة فولتون سيئ السمعة، اليوم الخميس، ولكن لم يجري تحديد موعد محدد لوصول ترامب للسجن.

ورفض «ترامب» لوائح الاتهام الجنائية الأربعة المقدمة ضده، ووصفها بأنها خاطئة، وذلك خلال مقابلة مشوشة مسجلة مسبقًا مع تاكر كارلسون، مقدم برنامج فوكس نيوز الحواري السابق، والتي تم بثها على تطبيق «إكس»، المعروف سابقًا باسم تويتر.

قرار استبدال محامي «ترامب» قبل تسليم نفسه في جورجيا

وقرر «ترامب» استبدال محاميه في جورجيا قبل تسليم نفسه في أتلانتا، حيث قام بتعيين ستيف سادو، محامي الدفاع الجنائي المخضرم في أتلانتا والذي تولى عددًا من القضايا البارزة.

ويذكر أن «ترامب»، هو أول رئيس أمريكي في التاريخ يواجه اتهامات جنائية. وستأتي المحاكمات الأربع خلال موسم الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري، الذي يبدأ في يناير 2024.