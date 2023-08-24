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ترامب: كل الولايات المحكومة بـ«الديمقراطيين» في حالة تدهور

كتب:

عمرو حسني
07:21 ص | الخميس 24 أغسطس 2023
ترامب

ترامب

قال الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، إنه سعيد جدا لعدم مشاركته في مناظرة المترشحين عن الحزب الجمهوري، لافتا إلى أن كل الولايات التي يحكمها الديمقراطيون في حالة تدهور.

قتل عدد من الإرهابيين بالتنسيق مع المخابرات الأمريكية

وأضاف «ترامب» بحسب فضائية «العربية» الإخبارية، صباح اليوم الخميس: «كل الاتهامات الموجهة لي زائفة، وخلال رئاستي تم قتل العديد من الإرهابيين بالتعاون مع وكالة الاستخبارات المركزية، وتم توجيه كل هذه الاتهامات لي لأنني أحظى بمواقع متقدمة بالاستطلاعات».

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بقلم عمرو حسني