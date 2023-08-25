«علي» بطل رياضي على كرسي متحرك.. دعم والديه قاده للنجاح مرة أخرى

عشق علي محمد عوض ابن مدينة كفر الشيخ الرياضة، فمارس الجمباز، وسعى لأن يصبح بطلًا بها، ولكن انهار الحلم وغرق بالمياه عندما أصيب أثناء السباحة بشلل رباعي أفقده القدرة على الحركة وضعف بأعصاب يديه.

وقال «علي» في حديثه لـ«الوطن»: «طوال 7 سنوات ظللت حبيس الكرسي المتحرك عقب الإصابة، وانهارت أحلامي، ولكن شعرت برعاية واهتمام والديه به، فحوّل كل اهتمامة لتعويضهم عن تعبهم الاكتئاب يسيطر بعد الحادث».

وأضاف «علي»: «وجدت والدتي ترعاني وكأني طفل رضيع وقررت أن أسعدها وأعود لأحلامي مرة أخرى قدر المستطاع، وأتخطى حدود الكرسي المتحرك الذي حاصرني».

علي يصبح بطل تنس طاولة

اتجه الشاب للعب تنس الطاولة، لتلائم ظروفه الصحية واستطاع الحصول على الميدالية البرونزية ببطولة الجمهورية للناشئين عام 2021 ثم الفضية عام 2022، وشارك بمارثون الكرسي المتحرك لمسافة 50 ألف متر وحصل على المركز الثالث، كما شارك في عدة بطولات وأنشطة رياضية منها بطولة الدارتس وماراثون زايد الخيري وماراثون ذوي الهمم وبطولة الجمهورية لتنس الطاولة البارالمبي».

دعم والديه أعاده للحياة وصرح «علي» أن والديه وراء عودته للحياة فقال: «أمي وأبويا هما الدافع لكل خطوة، محبتش أشوفهم زعلانين على زعلي أكتر من كده، وقررت تخطي ما حدث»، موجها رسالة إلى والدته قائلا: «لحد ما أموت مش هوفي حقك عليا، وربنا يقدرني وأقدر أعوضك عن كل حاجة ضحيتي بيها».