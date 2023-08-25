حفل عدوية والليثي في العلمين الجديدة كامل العدد

شهدت مدينة العلمين الجديدة، أمس الخميس، حفلا غنائيا كبيرا لنجوم الطرب الشعبي محمد عدوية ومحمود الليثي ومسلم، ضمن فعاليات مهرجان العلمين الجديدة.

حفل محمد عدوية والليثي

وشهد الحفل إقبالا جماهيريا كبيرا اذ رفع شعار كامل العدد وقدم محمد عدوية خلال فقرته عدد من أغانيه القديمة والحديثة التي تفاعل معها الجمهور بالتصفيق والغناء.

قدم محمود الليثي عددا من أغانيه الجديدة التي طرحها مؤخرا عبر موقع الفيديوهات اليوتيوب وحققت مشاهدات عالية، وأثناء الحفل بكى الليثي أثناء غنائه لابنه.

حفلات مهرجان العلمين الجديدة

جدير مهرجان العلمين الجديد شهد إقامة عدد كبير من الحفلات الغنائية المهمة والناجحة التي رفعت مؤخرا شعار كامل العدد من بينها حفل موسيقي للموسيقار عمر خيرت، بالإضافة لحفل كبير للفنان بهاء سلطان والفنانة كارول سماحة وعرض أزياء عالمي للمصمم الشهير مايكل سينكو.