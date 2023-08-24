محمد لطفي: فخور بإقامة مهرجان القاهرة للدراما على أرض العلمين

أوضح الفنان محمد لطفي، أن أدواره الثلاثة التي قام بتقديمها خلال السباق الرمضاني الماضي كانت مختلفة عن بعضها بشكل كبير، مشيرًا الى أن الشخصيات الثلاثة التي قدمها تختلف عن بعضها بشكل كبير.

جسدت 3 شخصيات مختلفة في السباق الرمضاني الماضي

وأضاف «لطفي» خلال استضافته على شاشتي «الحياة» و«دي إم سي» وتغطية خاصة لفاعليات مهرجان الدراما، أنه قام بتجسيد 3 شخصيات مختلفة في السباق الرمضاني الماضي، إذ قام بأداء دور «شداد» في مسلسل «عملة نادرة»، وكانت المرة الأولى التي يجسد فيها دور الصعيدي، أما في مسلسل «كشف مستعجل» ظهر بدور مطرب غربي، وفي مسلسل «رمضان كريم» كان تكملة للجزء الأول.

وتابع: «أنا فخور للغاية وسعيد جدًا أن النسخة الثانية من مهرجان القاهرة للدراما مقامة على أرض العلمين الجديدة، وهي من أجمل مدن العالم، وأنا في قمة السعادة والفخر بهذا الجمال والصرح العظيم».

واستكمل حديثه: «أنا باخد رأي زوجتي في الأدوار اللي بقوم بتمثيلها، وفيه بعض الحاجات لازم اشتغلها بس هي دايما معايا في كل الأحداث، وكمان عجبها دوري في فيلم بدل فاقد».