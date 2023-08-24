«الحياة» تنقل فعاليات مهرجان القاهرة للدراما من مدينة العلمين الجديدة

تنقل شبكة تليفزيون الحياة، بعد قليل، فعاليات انطلاق مهرجان القاهرة الدولي للدراما، المنعقد في مدينة العلمين الجديدة تحت شعار «60 سنة دراما»، وذلك اعتبارًا من الساعة التاسعة مساء.

بحضور كوكبة من نجوم الفن

ويترأس الفنان يحيى الفخراني، للعام الثاني على التوالي، رئاسة المهرجان، وتضم لجنة تحكيم مهرجان القاهرة للدراما هذا العام كوكبة من نجوم الفن والدراما، من بينهم الفنان كريم عبدالعزيز، والفنانة إلهام شاهين، والناقد الكبير طارق الشناوي، والمخرج جمال عبدالحميد، والمؤلف عبدالكريم كمال.

8 جوائز تحسم بتصويت الجمهور

ويشتمل مهرجان القاهرة الدولي للدراما، على 8 جوائز تُحسم بتصويت الجمهور، بينها أفضل ممثل وأفضل ممثلة، وأفضل ممثل دور ثان، وأفضل ممثلة، وأفضل مسلسل، وأفضل وجه صاعد، وأفضل مخرج.

ومن المُقرر، أن يتم تكريم نخبة من نجوم الفن المؤثرين في الدراما المصرية طوال تاريخها، فضلاً عن جوائز بشأن أفضل ديكور، وأفضل تصوير، وأفضل مؤلف، وأفضل موسيقى تصويرية، وأفضل مونتاج.