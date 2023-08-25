محمد رمضان بعد جائزة أفضل ممثل بتصويت الجمهور بمهرجان الدراما: قيمتي بحبكم

أعرب الفنان محمد رمضان عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام» عن سعادته بفوزه بجائزة أفضل ممثل بتصويت الجمهور عن دوره في مسلسل جعفر العمدة.

محمد رمضان: شكرا للجمهور العظيم

ونشر محمد رمضان فيديو أثناء تكريمه وعلق: «شكراً للجمهور العظيم على اختياركم لي كأفضل ممثل عن جعفر العمدة وعلى جائزة أفضل مسلسل.. القيمة الحقيقية هي حبكم و دعمكم ربنا يديم الحب والمحبة».