محمد رمضان بعد جائزة أفضل ممثل بتصويت الجمهور بمهرجان الدراما: قيمتي بحبكم
كتب:
ياسمين محمود
05:17 ص | الجمعة 25 أغسطس 2023
الفنان محمد رمضان
أعرب الفنان محمد رمضان عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام» عن سعادته بفوزه بجائزة أفضل ممثل بتصويت الجمهور عن دوره في مسلسل جعفر العمدة.
محمد رمضان: شكرا للجمهور العظيم
ونشر محمد رمضان فيديو أثناء تكريمه وعلق: «شكراً للجمهور العظيم على اختياركم لي كأفضل ممثل عن جعفر العمدة وعلى جائزة أفضل مسلسل.. القيمة الحقيقية هي حبكم و دعمكم ربنا يديم الحب والمحبة».
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