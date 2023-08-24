محمد رمضان: انبهاري بالعلمين الجديدة سبب مشاركتي في مهرجان القاهرة للدراما

عبر الفنان محمد رمضان عن سعادته بالمشاركة بمهرجان القاهرة للدراما المقام على أرض العلمين الجديدة، حيث أشاد بجمال وتطور مدينة العلمين الجديدة.

وأضاف محمد رمضان خلال لقائه على شاشتي الحياة ودي إم سي ضمن فاعليات مهرجان القاهرة للدراما قائلًا: «مدينة العلمين سبب وجودي اليوم في مهرجان القاهرة للدراما، فكل الجوائز اللي أخدتها السنة دي اعتذرت عن استلامها، ولكن أنا عايز آجي أتبسط بالعلمين، أنا مبسوط بمدينة العلمين أكتر ما أنا مبسوط بالمهرجان».

رمضان: فخور بمدينة العلمين الجديدة ووجودها على أرض مصرية

وتابع: «مش مصدق الجمال اللي اتعمل في وقت قياسي، أنا فخور بمدينة العلمين الجديدة ووجودها على أرض مصرية».

وأوضح أن نجاح مسلسل جعفر العمدة شجعه بشكل كبير على عمل الجزء الثاني من المسلسل، رغم أن فكرة عمل الجزء الثانى كانت موجودة لدى فريق العمل من قبل تصوير الجزء الأول، ولكن النجاح الكبير للجزء الأول شجعهم بشكل كبير على تصوير جزء ثان، خاصة أن المسلسل لمس الجمهور بشكل واضح.

محمد رمضان: بتابع جمهوري زي ما جمهوري بيتابعني

واستكمل حديثه: «إحنا بنجتهد ونخلص فى شغلنا، وأنا بتابع جمهوري زي ما جمهوري بيتابعني، وبشوف إيه اللى عاجبهم عشان أنا شغال عشانهم، وعشان فكر الجمهور بيختلف ولازم نتطور مع الجمهور، كمان أنا حاسس بالمسؤولية ناحية جمهوري خاصة إني مؤثر لدى الجمهور».