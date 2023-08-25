سيد صادق: تكريمي بمهرجان القاهرة للدراما ختام رائع لمشواري الفني

أثنى الفنان سيد صادق على فكرة تنظيم الدورة الثانية من مهرجان القاهرة للدراما، في مدينة العلمين الجديدة، وضمه من فعاليات مهرجان العالم علمين، لأن ذلك يسهم في تنشيط السياحة بالمدينة، ويوفر العديد من فرص العمل، ويجعل أنظار الجمهور بالوطن العربي حولها بسبب تجمع جميع النجوم بحدث فني كبير.

سيد صادق: نفخر بالعلمين الجديدة

وأضاف سيد صادق فس تصريحات خاصة لـ«الوطن»: «لابد على كل مصري أن يعتز بوجود مدينة سياحية كبيرة مثل العلمين الجديدة، على أرض مصر، لأننا نستطيع منافسة أكبر مدن الترفيهية في العالم في مدينة بها جميع مقومات الجمال والرقي».

سيد صادق: كل جيل له وقته

وأشار انه أول مرة يحضر مهرجانا بالعلمين، لذلك فهو سعيد بسبب دعوته للحضور وتكريم في ختام مميز لمشواره الفني الكبير، مشيرا إلى أنه يفقتد الوقوف أمام الكاميرا، ولكن هذه سنة الحياة لابد من الاعتراف بها، لأن لكل جيل له وقته، وترك الساحة للجيل القادم.