بشرى تروج لفيلم أولاد حريم كريم من مهرجان القاهرة للدراما
كتب:
ياسمين محمود
04:04 ص | الجمعة 25 أغسطس 2023
أبطال فيلم أولاد حريم كريم
شاركت الفنانة بشرى عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، صورا من داخل حفل مهرجان القاهرة للدراما في دورته الثانية مع أبطال فيلم أولاد حريم كريم المقرر عرضه بدور العرض خلال أيام.
بشرى في أولاد حريم كريم
نشرت بشرى صورها مع أبطال الفيلم معلقة: «حريم كريم يقابل أولاد حريم كريم في نهائي كأس مهرجان الدراما نسخة العلمين بس على مين ؟!!! ساعة الصفر 8-30»
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