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ماجد الكدواني: أشكر الشركة المتحدة على التنظيم الرائع لمهرجان الدراما

كتب:

أحمد عبد الرحمن
06:37 ص | الجمعة 25 أغسطس 2023
الفنان ماجد الكدواني

الفنان ماجد الكدواني

وجه الفنان ماجد الكدواني الشكر للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على التنظيم الرائع لمهرجان القاهرة للدراما في مدينة العلمين الجديدة.

الكدواني: مدينة العلمين تحولت إلى تحفة فنية

قال ماجد الكدواني لـ«الوطن»: «الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والدكتور أشرف زكي نقيب الممثلين، بذلوا مجهودا كبيرا لخروج مهرجان القاهرة للدراما، بهذا الشكل الجيد فالتنظيم كان مشرفا لمصر، وبالأخص مدينة العلمين التي تتمتع بمكانة كبيرة في قلوب كل المصريين والمكان تحول لتحفة فنية جميلة».

فيلم أبو نسب

ولفت إلى أنه انتهى مؤخرا من تصوير فيلمه الجديد «أبو نسب» وأنه سعيد بالتعاون مع المخرج رامي إمام، والفنان محمد إمام، والفنانة ياسمين صبري فجميع صناع وأبطال العمل بذلوا مجهودا كبيرا لخروج الفيلم بصورة مشرفة للجمهور.

 

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