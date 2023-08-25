عاجل.. مفاجآت وأسرار في الساعات الأخيرة.. أين وصلت مفاوضات صلاح واتحاد جدة؟

تقارير متلاحقة حول حقيقة مفاوضات محمد صلاح، قائد المنتخب المصري ونجم فريق ليفربول الإنجليزي للانتقال لصفوف اتحاد جدة السعودي، وسط تأكيدات من اقتراب اللاعب من الدوري السعودي، ونفي مصادر أخرى.

تقارير صحفية سعودية على رأسها صحيفة «الرياضية» السعودية أكدت أن هناك تقاربا في وجهات النظر بين نادي ليفربول واتحاد جدة بشأن محمد صلاح، وحدوث انفراجة في الصفقة.

وذكرت صحيفة «اليوم» السعودية أن اتحاد جدة رضخ لشروط رامي عباس وكيل صلاح بأن يكون الفرعون المصري هو الأغلى سعرًا والأعلى أجرا في تاريخ الانتقالات بالدوري السعودي

ووفقًا لما ذكره موقع «ليفربول إيكو» فإن صلاح قريبًا من الانضمام لصفوف اتحاد جدة مقابل نصف مليار يورو قيمة الصفقة بعدما أبدى ليفربول مرونة في خروج لاعبه عن الفريق.

وزادت الأمور سخونة، بعد تأكيدات الإعلامي السعودي عبد العزيز المريسل، أن صلاح سيتم استبعاده من مباراة ليفربول ونيوكاسل من أجل الانضمام لصفوف اتحاد جدة السعودي وإنهاء الصفقة.

وتحدثت التقارير الإعلامية عن موقف محمد صلاح من خلال حساب «bein sports» الذي أكد أن صلاح أبدى موافقته على الانضمام لصفوف اتحاد جدة ورحب بالصفقة.

بدأت الأمور في النفي حينما تحدث ديفيد أورنستين، الصحفي الموثوق في شبكة «أثليتك» الذي قال إن هناك اهتمام من جانب اتحاد جدة إلا أن نادي ليفربول متمسك باللاعب ويرفض رحيله عن الفريق.

وزادت الأمور سخونة بعد خروج الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو، والمتخصص في سوق الانتقالات وأكد أن نادي اتحاد جدة يقاتل من أجل ضم محمد صلاح، إلا أن نادي ليفربول يرفض رحيل لاعبه رغم أن صلاح لم يبد أي اعتراض على الرحيل، مشيرًا إلى أن اللاعب باقي في الريدز إلا لو طلب الرحيل

وسط هذه الأنباء خرج موقع ترانسفير ماركت وأكد أن نسبة انتقال محمد صلاح إلى صفوف اتحاد جدة ارتفعت بنسبة 55% طبقًا للأخبار المترددة من الجانبين.

وينتظر أن تشهد الساعات القادمة حسم مصير محمد صلاح، إما البقاء في نادي ليفربول أو نجاح مساعي العميد السعودي في ضم قائد المنتخب المصري في الصفقة الأكبر والتي يترقبها العالم.