«غرف السياحة»: البرامج الاقتصادية للعمرة تبدأ من 25 ألف جنيه

كشف أحمد وحيد، عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة بالدلتا التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، أن نسب إقبال المواطنين المصريين على حجز رحلات العمرة حاليا جيدة، لافتا إلى أن الغالبية العظمى من المسافرين اختاروا البرامج الاقتصادية، وذلك لجودة خدماتها وقلة أسعارها بالمقارنة بفئة الـ5 نجوم.

أسعار برامج العمرة الاقتصادية ستبدأ من 25 ألف جنيه

وأضاف «وحيد» في تصريحات لـ«الوطن» أن أسعار برامج العمرة الاقتصادية التي يبلغ مدتها نحو 14 يومًا خلال الشهر المقبل ستبدأ من 25 ألف جنيه، وهي مناسبة جدا لغالبية الأسر المصرية، ولم تشهد أى زيادة عما كانت عليه العام الماضي.

توثيق عقود وكالات العمرة

وأشار عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة بالدلتا إلى أن شركات السياحة المصرية تعمل حاليًا على توثيق عقود وكالة العمرة استعدادًا لبدء الرحلات، موضحا أنه وفقا للمعطيات الحالية فإن أولى رحلات العمرة لهذا العام ستنطلق خلال الأسبوع الأول من شهر سبتمبر المقبل.

وأوضح أن رحلات عمرة المولد النبوى لهذا العام والتى ستبدأ أوائل الشهر المقبل ستستمر حتى بداية شهر رجب من العام الهجرى 1445، وذروة السفر خلال تلك الفترة سيكون أواخر الشهر المقبل وبداية شهر أكتوبر 2023.