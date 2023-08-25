سجن مقاطعة فولتون ينشر أول «فيش جنائي» لترامب.. الوزن والطول ورقم السجين

في واقعة هي الأولى من نوعها، نشر سجن مقاطعة فولتون أول صورة جنائية «فيش جنائي» لرئيس أمريكي سابق، حيث نشرت صورة دونالد ترامب وذلك بعد أن سلم نفسه قبل إخلاء سبيله بكفالة بلغت 200 ألف دولار بعد حجزه بتهم جنائية فيما يتعلق بالجهود المبذولة لإلغاء نتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2020 في جورجيا.

وظل الرئيس السابق دونالد ترامب في السجن لنحو 20 دقيقة فقط، حيث تم إنهاء الإجراءات الإدارية سريعا، قبل أن يدفع كفالة بقيمة 200 ألف دولار ويغادر تحت حراسة أمنية مشددة.

ووجهت المحكمة في ولاية جورجيا إلى ترامب و18 آخرين من مساعديه تهما بالتآمر من أجل إلغاء نتائج الانتخابات عام 2020، وحال ادانته قد يواجه عقوبة السجن 20 عاما.

مواصفات ترامب الجسمانية

ونشر السجن مواصفات ترامب الجسمانية والتي نرصدها لكم كما يلي:

الطول: 190 سنتيمترا

الوزن: 97 كيلو جراما

رقمه التعريفي: السجين رقم Po1135809

لون عينه: أزرق

الشعر: أشقر

وبقي ترامب في السجن لـ20 دقيقة وهو أول رئيس أمريكي يٌسجن وتلتقط له صور جنائية، ونجح محاموه في انهاء الاجراءات القانونية والإدارية سريعًا وغادر بعد دفع كفالة ضخمة.