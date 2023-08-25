إطلاق سراح ترامب بعد تسليم نفسه لسجن بمقاطعة فولتون

أطلقت سلطات إنفاذ القانون في مقاطعة فولتون بمدينة «أتلانتا» بولاية جورجيا الأمريكية، سراح الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بعدما سلم نفسه لسجن «مقاطعة فولتون» بعد دفع كفالة 200 ألف دولار، وفقا لما ذكرته وسائل إعلام.

ترامب يدفع الكفالة

وبثت قنوات تلفزيونية أمريكية، على الهواء مباشرة مغادرة موكب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب لسجن «مقاطعة فولتون»، الذي أمضي به حوالي نصف ساعة في الحجز، حيث تم إدراج ترامب كسجين، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية.

اتهامات ترامب

وتتهم سلطات ولاية جورجيا، الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب و18 من مساعديه بأساليب الابتزاز للفوز بنتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2020.

وفجر اليوم الجمعة، هبطت طائرة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، في «مطار أتلانتا»، وتوجه موكب له، إلى سجن «مقاطعة فولتون» لتسليم نفسه،، فيما أشارت شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية، إلى واقعة تاريخية.

Look at Trump's motorcade. pic.twitter.com/GnVMo7i2pQ — Shadow of Ezra (@ShadowofEzra) August 24, 2023

وقالت «سكاي نيوز»، إن الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، اعتقل لفترة وجيزة في سجن«مقاطعة فولتون» بتهم الابتزاز الانتخابي والتآمر.وكان ترامب، قال في وقت سابق، إنها ستكون هذه آخر رسالة بريد إلكتروني قبل دخول السجن ليتم اعتقاله كرجل بريء.

بدورها، أشارت شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية، إلى أن من المتوقع أن يتم التقاط صورة ترامب للمرة الأولى على عكس ما جرى في أي من قضاياه الجنائية الـ4 المتهم فيها.