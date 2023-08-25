تراجع أسعار الفاكهة اليوم الجمعة 25-8-2023 بالأسواق.. تبدأ من 5 جنيهات

شهدت أسعار الفاكهة اليوم الجمعة 25-8-2023 في الأسواق، تراجعاً ملحوظاً مقارنة بأسعارها أمس الخميس، والتي يتابعها قطاع كبير من المواطنين للتعرف على مستجدات أسعارها بشكل يومي، حيث تختلف الأسعار من منطقة لأخرى.

ومن أبرز أنواع الفاكهة التي شهدت انخفاضاً اليوم الجمعة في أسعارها هي كنتالوب، والتفاح، والخوخ والموز، وذلك حسبما أوضحت بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات بمجلس الوزراء.

أسعار الفاكهة اليوم الجمعة 25-8-2023

وجاءت أسعار الفاكهة اليوم الجمعة 25-8-2023 في الأسواق كالتالي:

- سعر الموز البلدي: الكيلو بـ19 جنيها.

- سعر التفاح المحلي: الكيلو بـ28 جنيها.

- سعر الخوخ: الكيلو بـ27 جنيها.

- سعر البرقوق: الكيلو بـ32 جنيها.

- سعر موز مستورد: الكيلو بـ25 جنيها.

- سعر لارنج: الكيلو بـ8 جنيهات.

- سعر كيوي: الكرتونة بـ243 جنيها.

- سعر كنتالوب: الكيلو بـ14 جنيها.

- سعر كاكا: الكيلو بـ17 جنيها.

- سعر عنب مستورد الكيلو بـ33 جنيها.

- العنب الأصفر يتراوح سعره من 9 إلى 15 جنيها.

- سعر دوم الكيلو بـ4 جنيهات.

- سعر جريب فروت: الكيلو بـ16 جنيها.

- سعر تفاح جولدن: الكيلو بـ42 جنيها.

- سعر أناناس: الواحدة بـ48 جنيها.

- سعر بلح عجوة: الكيلو بـ32 جنيها.