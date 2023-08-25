مناطق تشهد رياح مثيرة للرمال اليوم.. هل تصل للعاصفة الترابية؟

مع اقتراب فصل الخريف، شهدت الكثير من المناطق انخفاض درجات الحرارة عن المعدلات الطبيعية، فضلا عن نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة، ويتابع المواطنون حالة الطقس المتقلبة لمعرفة هل هناك فرصة لحدوث عاصفة ترابية أم لا.

وكشف خبراء الأرصاد تفاصيل حالة الطقس اليوم الجمعة، إذ يسود طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، ويكون شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل الحرارة رطب ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد.

أماكن تشهد نشاط رياح مثير للرمال والأتربة

وأوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه من المتوقع أن تشهد عددا من المناطق نشاطا للرياح مثل القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على محافظة الوادي الجديد على فترات متقطعة، ولكنها لا تصل إلى حد العاصفة الترابية.

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية، أنه من المتوقع أن يكون هناك نشاط في الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، مع وجود فرص سقوط أمطار خفيفة على مناطق من جنوب سيناء وجنوب سلاسل البحر الأحمر مثل حلايب وشلاتين.

درجات الحرارة الجمعة 25-8-2023

وجاءت درجات الحرارة اليوم كالتالي:

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 33 والمحسوسة 35 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 31 والمحسوسة 34 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 39 والمحسوسة 42 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 37 والمحسوسة 39 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 44 والمحسوسة 45 درجة مئوية.