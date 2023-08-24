موعد انتهاء فصل الصيف 2023 في مصر.. متى سيبدأ الخريف؟

يتساءل العديد من المواطنين عبر محركات البحث عن موعد انتهاء فصل الصيف 2023 في مصر؛ بعد موجات ارتفاع الحرارة التي يتعرض لها المواطنون خلال فصل الصيف، بجانب معرفة موعد بداية فصلي الخريف والشتاء، إذ ينتظر كثيرون انخفاض درجات الحرارة واستقرار الطقس.

موعد انتهاء فصل الصيف 2023 في مصر

توضح «الوطن» لجمهور القراء في سلسلة الخدمات المقدمة، موعد انتهاء فصل الصيف 2023 في مصر، وموعد بداية الخريف، وفق هيئة الأرصاد الجوية، وفي السطور التالية نستعرض التفاصيل..

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو هيئة الأرصاد الجوية، إنّ موعد انتهاء فصل الصيف 2023 في مصر، جغرافيا، سيكون يوم الجمعة 22 سبتمبر 2023، ليبدأ بعد ذلك فصل الخريف بعد نحو 28 يوما من الآن.

وتابعت «غانم» في تصريحاتها لـ«الوطن»، أنّ هناك ارتفاعا كبيرا في درجات الحرارة هذه الأيام؛ بسبب تأثير المرتفع الجوي القادم من طبقات الجو العليا، وتأثير منخفض الهند الحار، إذ تزيد درجات الحرارة بقيم تتراوح من 4 لـ5 درجات عن المعدلات الطبيعية لها في هذا الوقت من العام.

درجات الحرارة الخميس 24 أغسطس

القاهرة العظمى 33 درجة والمحسوسة 35 درجة والصغرى 24 درجة.

الإسكندرية العظمى 31 والصغرى 23 درجة.

مطروح العظمى 32 درجة والصغرى 22 درجة.

سوهاج العظمى 40 درجة والصغرى 25 درجة.

قنا العظمى 43 درجة والصغرى 27 درجة.

أسوان العظمى 44 درجة والمحسوسة 45 والصغرى 29 درجة.