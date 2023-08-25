هل يؤثر بريكس على هيمنة أمريكا؟.. الإجابة عند الرئيس الروسي

تستعد خريطة القوى العالمية لتتشكل من جديد، خاصة بعد التغيرات الاقتصادية والسياسية الاخيرة، مع توسع تجمع بريكس بضم 6 دول جديدة منها مصر والسعودية والإمارات، ليواجه التجمع هيمنة أمريكا والغرب بقوة أعضاء دول بريكس.

وقف هيمنة أمريكا بعملة بريكس الموحدة

وقد يتسائل البعض عن هيمنة أمريكا بعد توسع بريكس ودول التجمع في وقف هيمنة الدولار الأمريكي بعدما قرر التجمع تدشين عملة موحدة لبريكس بالاضافة لتوافقهم على التبادل التجاري بالعملة المحلية.

بوتين يطالب بريكس باستخدام العملة لوقف هيمنة أمريكا

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين طالب باستخدام عملة البريكس بدلا من الدولار بالإضافة إلى العملات المحلية، معتبرًا أن تحديات كبيرة تواجه العالم وسيتوصلون إلى حل لها.

وعن وقف الهيمنة الاقتصادية التي تمارسها أمريكا والتي ستقف أمامها جهود بريكس، قال بوتين في تصريحات سابقة إنه لا بد من التخلص من الدولار كعملة عالمية، معتبرًا أنها مسألة لا رجعة عنها، مع العمل على إيجاد آليات تسوية مالية أفضل، بعيدا عن الآليات الغربية، لأن دول «بريكس» أصبحت تخفف من ارتباطها بالدولار.

دولار أمريكا قد يفقد هيمنته بسبب عملة بريكس

بينما أكد إيفاندو كاسينو، رئيس قسم السياسة النقدية في بنك بريكس، أنه البلدان تواجه مشهدًا جيوسياسيًا متغيرًا يتحدى الهيمنة التقليدية للغرب في جميع أنحاء العالم، وأنه من المتوقع أن يجرى إصدار عملة البريكس الرقمية على عدة مراحل، وتتراوح مدة تدشينها ما بين 5 إلى 10 سنوات وستنافس عملة بريكس الدولار الأمريكي، إذ تواجه البلدان في جميع أنحاء العالم مشهدًا جيوسياسيًا متغيرًا يتحدى الهيمنة التقليدية للغرب.