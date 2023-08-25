بشاير الخير بدأت بـ«بريكس».. أحداث تنتظر مصر في 2024

أحداث عديدة تشهدها الدولة المصرية وتنتظر المواطنين في عام 2024 لبداية الخير، تساعد على تقدم الاقتصاد المصري وزيادة وتنشيط حركة الساحة المصرية ، ومن ضمنها كانت دعوة مجموعة «بريكس» لانضمام مصر لهان بالإضافة إلى دولة انضمام السعودية والإمارات وإيران والأرجنتين وإثيوبيا.

تنظيم المنتدى الحضرى العالمى

تشهد مصر أيضا في عام 2024 تنظيم المنتدى الحضري العالمي، حيث قام برنامج الهابيتات باختيار مصر لاستضافة الدورة الثانية عشر للمنتدى الحضري العالمي فى عام 2024، الذى يعد أكبر فعالية دولية معنية بمناقشة موضوعات التنمية الحضرية المستدامة، وفقا لما أعلنه السفير خالد الأبيض، سفير مصر لدى كينيا، جاء الاختيار بناء على التوصية التى أصدرتها بالإجماع لجنة الاختيار بالبرنامج بمشاركة ممثلى عدد من الهيئات الأممية المعنية ومراجعتها لطلبات وملفات الاستضافة التى تقدمت بها عدد من الدول الأعضاء لتنظيم نفس الدورة من المنتدى.

استثمار 1.4 مليار دولار بمصر

وفي عام 2024 تعتزم أباتشي الأمريكية استثمار 1.4 مليار دولار بمصر، حيث جاء ذلك خلال لقاء رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي مع مسؤولي شركة «أباتشي» لاستعراض خطط واستثمارات الشركة في مصر خلال الفترة المقبلة، حيث إن شركة «أباتشي» نفذت خططا لتحديث آليات العمل في مواقعها في مصر مكنتها من زيادة القدرات الإنتاجية من البترول بنسبة 10 بالمئة إلى ما يزيد على 150 ألف برميل يوميا، وفقا لما ذكره مجلس الوزراء المصري في بيان له.

أول معرض جوي دولي للطيران والفضاء

في مايو 2024، تستضيف مصر أول معرض جوي دولي للطيران والفضاء بالعلمين، يأتي ذلك في إطار حرص القوات المسلحة على إقامة الفعاليات الكبرى والتجمعات الدولية في مجالات الصناعات الدفاعية والعسكرية على أرض مصر وذلك وفقا لما أعلنته القوات الجوية، في مؤتمر صحفي عالمي.

كأس الأمم الإفريقية لكرة اليد

في يناير 2024، تستضيف مصر كأس الأمم الإفريقية لكرة اليد، للرجال في نسختها رقم 26 والتي تقام في يناير 2024 والمؤهلة لأولمبياد باريس 2024، و1لك وفقا لما أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة اليد برئاسة البنيني منصور أريمو.

تنظيم بطولة العالم للدراجات

استطاعت مصر الحصول على حق تنظيم بطولة العالم للدراجات في 2024، ذلك بعدما ظهر للجميع قدرات مصر على استضافة البطولات الكبرى واهتمام الدولة المصرية بالمنشآت الرياضية وخاصة مضمار استاد القاهرة الدولي وفقا للمعايير الدولية والاولمبية، وفقا لما أعلنه ديفيد لابرتيان، رئيس الاتحاد الدولي للدراجات.

كشف مومياء الملكة نفرتيتي

في عام 2024 سوف يتم الإعلان عن كشف مومياء الملكة نفرتيتي، وفقا لما أعلنه العالم الأثري زاهي حواس» في بيان له، مشيرا إلى أن مصر سوف تفتتح قريبا أضخم مشروعا أثريا سياحيا في القرن الـ21، وهو افتتاح المتحف المصري الكبير وتطوير المنطقة من المتحف إلى الهرم، وكذلك مشروع تطوير منطقة الهرم وربط هذه المنطقة بمطار سفنكس الجديد.